Потенційний суперник Ломаченка потрапив у скандал, боксер має проблеми з поліцією

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Джервонта Девіс
Джервонта Девіс / twitter.com

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс став об'єктом поліцейського розслідування після словесної перепалки в супермаркеті.

17 лютого в торговому центрі у Вірджинії (США) боксер вступив у словесний конфлікт з невідомим чоловіком біля банкомата. За словами очевидців, Девіс почав кричати на людину, інформує TMZ Sports.

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На місце події була викликана поліція. Джервонта вороже ставився до поліцейських. Один зі свідків каже, що він бачив, як Девіс штовхає одного з офіцерів з використанням нецензурної лексики, не дивлячись на спроби друзів боксера утримати його.

Поліція підтвердила подію та повідомила, що розпочато розслідування. Також наголошується, що Девіс не був офіційно заарештований.

У вересні минулого року Девіс був заарештований після нібито бійки на вулиці у Вашингтоні.

Раніше Девіс неодноразово висловлював бажання провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василем Ломаченком. Зокрема, Джервонта впевнений, що зможе перемогти Ломаченка. Серед головних недоліків українця він відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.

Ломаченко ж заявляв, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса.

Хто такий Джервонта Девіс?
24-річний американський боксер на прізвисько "Танк", який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і є чемпіоном за версією WBA. На професійному ринзі Девіс провів 21 бій і всі виграв – 20 нокаутів. Його зріст 166 см, а розмах рук – 171 см. Промоутер Девіса – легендарний екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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