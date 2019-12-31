Потужний гол Степаненка у ворота "Динамо" став найкращим у 2019 році: відео

Найкращим голом "Шахтаря" у 2019 році визнано м'яч Тараса Степаненка в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти "Динамо". Він був забитий у компенсований час і перевів гру в додатковий час.

До уваги вболівальників було запропоновано 16 м’ячів авторства гравців першої команди та Академії "оранжево-чорних".

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Щодня на офіційному Instagram-каналі "Шахтаря" користувачі робили свій вибір, а у фіналі опинились голи Жуніора Мораеса й Тараса Степаненка у матчах з "Динамо".

Як інформує сайт "гірників", найкращим у 2019 році визнано м’яч Тараса Степаненка. За гол Степаненка проголосували 789 респондентів, за гол Мораеса – 409.

Відео голу Степаненка

Зазначимо, що у додатковий час перемогу у кубковій грі вирвало київське "Динамо". Перший гол у грі забив "динамівець" Сергій Сидорчук.

М'яч Сидорчука став найкращим голом "Динамо" у 2019 році. Перемогу у додатковий час киянам приніс Денис Попов.