"Повернення Будулая": Усик шокував мережу зовнішнім виглядом – фото

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик показав уболівальникам, як змінилася його зовнішність на карантині.

Усик опублікував в сторіс Instagram фото свого зарослого обличчя, підписавши його "Повернення Будулая". Важливо Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою офіційно перенесли через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають.

Цей поєдинок стане для Усика другим в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.