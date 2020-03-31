"Повернення Будулая": Усик шокував мережу зовнішнім виглядом – фото
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик показав уболівальникам, як змінилася його зовнішність на карантині.
Усик опублікував в сторіс Instagram фото свого зарослого обличчя, підписавши його "Повернення Будулая".
Важливо Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено
- Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою офіційно перенесли через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають.
- Цей поєдинок стане для Усика другим в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року.
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