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"Повернення Будулая": Усик шокував мережу зовнішнім виглядом – фото

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Олександр Усик / Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик показав уболівальникам, як змінилася його зовнішність на карантині.

Усик опублікував в сторіс Instagram фото свого зарослого обличчя, підписавши його "Повернення Будулая".

Важливо Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено

  • Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою офіційно перенесли через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають.
  • Цей поєдинок стане для Усика другим в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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