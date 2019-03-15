Повернення Формули-1: Хемілтон став найкращим у двох практиках гран-прі Австралії

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Льюїс Хемілтон
Льюїс Хемілтон / Фото з відкритих джерел

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон показав найкращий час на двох практиках першого етапу нового сезону чемпіонату Формули-1 – гран-прі Австралії.

За підсумками стартової сесії найкращий час показав Льюїс Хемілтон, проте його перевага над Себастьяном Феттелем з Ferrari склала лише 0,038 секунди.

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Напарник Феттеля, Шарль Леклер, став третім з відставанням в 0,074, а замкнув щільну групу Макс Ферстаппен на Red Bull в 0,2 секундах позаду Хемілтона.


Результати першої практики гран-прі Австралії

У другій сесії найкращим знову став Хемілтон, який випередив напарника Валттері Боттас на 0,048 секунди. Леклер в кінці сесії не впорався з болідом і його розвернуло, а напарник Феттеля показав лише 5 результат.


Результати другої практики гран-прі Австралії

У суботу, 16 березня на трасі "Альберт-Парк" пройде третя сесія вільних заїздів і кваліфікація.

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Теги: Льюїс Хемілтон Новини Спорту Спорт Формула-1
Джерело: 24 Канал
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