Повернення Кличка: WBN назвав ідеального суперника для українця

Авторитетний портал WBN аналізує можливе повернення у ринг Володимира Кличка. Портал вважає, що ідеальним суперником для Кличка стане Шеннон Бріґґз.

Як пише WBN, Кличко тестує громадську думку щодо свого повернення. Зокрема, у соцмережах Володимир запитав вболівальників, кого б вони хотіли бачити його майбутнім суперником – Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа або Деонтея Уайлдера.

Читайте також: Кличко заговорив про повернення й планує побити рекорд Формана

WBN вважає, що Кличку перед поєдинком проти когось з "великої трійки" варто провести проміжний бій.

Якщо українець підпише контракт з Matchroom Boxing USA і DAZN, то може зустрітися з Ділліаном Уайтом, Олександром Повєткіним чи Майклом Хантером.

Втім, WBN називає Шеннона Бріґґза найбільшим подразником Кличка. "Він переслідує Кличка багато років – свідченням чого величезна кількість відеороликів. Та й в цілому у бійців цікаві взаємини. І оскільки Бріґґз все ще сподівається роздобути один великий бій, а Кличку потрібно оцінити свій нинішній рівень, поєдинок між ними не здається малоймовірним", – йдеться у повідомленні.

Новини за темою: Володимир Кличко: Чи повернуся я в ринг – не знаю, ніхто не знає

Бій Кличка проти 48-річного Бріґґза у США може стати відмінною подією у першому кварталі 2020-го, вважає WBN.

"Упевнена перемога Володимира підштовхне його до трьох колишніх спаринг-партнерів – Джошуа, Уайлдера і Ф'юрі. І, врешті-решт, вона може привести його до бою з Джошуа вже у кінці 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у WBN заявили, що угода на три бої від DAZN все ще актуальна.

Дивіться також: Володимир Кличко показав вражаючий біцепс та звернувся до фанатів: фото

Що відомо про пропозицію DAZN?

У березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Загалом на кону було 80 мільйонів доларів.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.