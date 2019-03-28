Повєткін зробив заяву щодо бою з Олександром Усиком

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Олександр Повєткін
Олександр Повєткін / tass.ru

Російський боксер Олександр Повєткін, який може бути наступним суперником Олександра Усика, розповів, що йому було б цікаво випробувати сили в поєдинку з українцем.

Повєткін розповів, що наразі відновлюється після операції на ліктях.

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"Я тренуюся, практично відновився після операції на ліктях. Було багато розмов, що я б'юся з Усиком, мені був би цікавий цей бій. Але бій поки не призначений, я тренуюся. Думаю, що найближчим часом у нас вже буде розуміння з цього питання", – цитує Повєткіна ТАСС.

Росіянин заявив, що в його плани точно не входить завершення кар'єри.

"Поки не думаю про завершення кар'єри. Як я і говорив, ще є бажання і сили. Подивимося, як буде поводитися організм, але закінчувати не планую і готовий почати підготовку до наступного бою", – резюмував боксер.

Раніше Повєткін погодився провести поєдинок проти Олександра Усика. Хоча серед ймовірних кандидатів на бій проти росіянина ще два боксери. Також ЗМІ повідомляли, що Усик та Повєткін не могли домовитися про бій, оскільки росіянин хотів провести проміжний бій.

За попередньою інформацією, Усик домовився про бій з камерунцем Карлосом Такамою у суперважкій вазі. Бій заплановано на 18 травня. А вже після цього поєдинку Усик та Повєткін можуть провести бій одне проти одного.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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