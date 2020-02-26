Поєдинки за участю братів Кличко увійшли в топ-25 найкращих боїв у історії суперважкої ваги
Американські журналісти по достоїнству оцінили досягнення і характер двох легенд світового боксу – "Вічного" чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Віталія Кличка і одного з найбільш домінуючих чемпіонів в дивізіоні Володимира Кличка.
Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
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Так, авторитетне видання Cleveland.com включило бої за участю українців у топ-25 найкращих поєдинків в історії суперважкої ваги. Бій Віталія з Ленноксом Льюїсом, який відбувся в 2003 році, зайняв 13 місце.
Бій 2003 року, між Ленноксом Льюїсом і Віталієм Кличком повинен був стати просто зупинкою британця на шляху до матчу-реваншу з Майком Тайсоном. Однак у Кличка були інші ідеї. Віталій в першому раунді розбив Льюїса, змусивши Леннокса робити те, що він не любив – битися. Так, він вистояв, але було зрозуміло, що Леннокса чекає справжній бій. Цілком ймовірно, що цей поєдинок був би на більш високому місці в нашому списку, якби не зупинка бою через розсічення українця,
– пояснили свій вибір журналісти.
У свою чергу, поєдинок Володимир Кличко – Ентоні Джошуа, що пройшов в 2017-му – посів 10 сходинку:
Після перших трьох кілька обережних раундів бою Джошуа – Кличко, що відбувся перед 90 тисячами чоловік на стадіон "Уемблі", здавалося, що поєдинок не виправдає очікування. Але все змінилося в четвертому раунді, коли Джошуа відправив суперника в нокдаун. Але українець не здався: в п'ятому вже Джошуа виявився в глибокому нокдауні. Це був бій двох великих спортсменів, які твердо слідували обраним планам. Молодший Джошуа зумів відновитися швидше, вигравши технічним нокаутом в 11-му раунді і завершивши цей драматичний роман.
Топ-10 боїв в історії суперважкої ваги:
10. Ентоні Джошуа – Володимир Кличко (2017);
9. Мухаммед Алі – Джордж Форман (1974);
8. Джо Луїс – Біллі Конн (1941);
7. Джордж Форман – Рон Лілль (1976);
6. Ріддік Боу – Евандер Холіфілд (1992);
5. Ларрі Холмс – Кен Нортон (1978);
4. Джек Демпсі – Луїс Фірпо (1923);
3. Роккі Марчіано – Джерсі Волкотт (1952);
2. Джо Фрейзер – Мухаммед Алі (1971);
1. Мухаммед Алі – Джо Фрейзер (1975).
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