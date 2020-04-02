Права на футбольну першість Білорусі активно купують телекомпанії багатьох країн
Чемпіонат Білорусі з футболу – єдиний чемпіонат, який відбувається у світі. Усі інші турніри тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу.
Поки тимчасово зупинені усі футбольні чемпіонати, першість Білорусі набирає популярності серед футбольних фанатів в усьому світі.
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Телетранслятори мало не щодня купують права на цей білоруський чемпіонат. В Україні матчі вже показує Спорт 1 і Youtube-канал FootballHub.
Точної інформації скільки вони заплатили за права, немає, але повідомляється, що російський МатчТВ віддав за право трансляцій 210 тисяч доларів.
Контракт може бути припинений, якщо чемпіонат Білорусі піде на перерву через карантин, а також при поверненні топових європейських чемпіонатів.
Права на першість Білорусі придбали вже 12-ть країн – Чорногорія, Росія, Литва, Болгарія, Україна, Ізраїль, Індія, Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія та Північна Македонія.
Додамо, що в чемпіонаті Білорусі грають 22 українські футболісти та один тренер.
Станом на сьогодні, 2 квітня, у Білорусі виявлено 163 випадки захворювання коронавірусом, 53 з них вилікувалися. Померла 1 людина.
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