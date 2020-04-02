Права на футбольну першість Білорусі активно купують телекомпанії багатьох країн

Чемпіонат Білорусі з футболу – єдиний чемпіонат, який відбувається у світі. Усі інші турніри тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу.

Поки тимчасово зупинені усі футбольні чемпіонати, першість Білорусі набирає популярності серед футбольних фанатів в усьому світі.

Читайте також Білоруські вболівальники починають бойкотувати футбольні матчі чемпіонату країни

Телетранслятори мало не щодня купують права на цей білоруський чемпіонат. В Україні матчі вже показує Спорт 1 і Youtube-канал FootballHub.

Точної інформації скільки вони заплатили за права, немає, але повідомляється, що російський МатчТВ віддав за право трансляцій 210 ​​тисяч доларів.

Контракт може бути припинений, якщо чемпіонат Білорусі піде на перерву через карантин, а також при поверненні топових європейських чемпіонатів.

Права на першість Білорусі придбали вже 12-ть країн – Чорногорія, Росія, Литва, Болгарія, Україна, Ізраїль, Індія, Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія та Північна Македонія.

Додамо, що в чемпіонаті Білорусі грають 22 українські футболісти та один тренер.

Станом на сьогодні, 2 квітня, у Білорусі виявлено 163 випадки захворювання коронавірусом, 53 з них вилікувалися. Померла 1 людина.



Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.