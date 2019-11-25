Представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження VAR в Україні

Глава УАФ Андрій Павелко розповів деталі впровадження системи відеооповторів VAR. Він заявив, що представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження системи в українському футболі.

Представники ФІФА перебували в Україні та спостерігали за використанням системи під час матчів молодіжних команд. Зокрема, система працювала онлайн на матчі "Динамо" U-19 проти "Запоріжжя" U-19. Однак підстав використовувати VAR арбітр не мав.

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Готуємось до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання та підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники FIFA.



Закордонні спеціалісти дали позитивні відгуки та залишились задоволені реалізацією програми дій з впровадження VAR в Україні. Повний висновок представників FIFA буде найближчим часом відображено в спеціальному рапорті, отримавши який та завершивши виконання останніх пунктів програми ми готові подати заявку на використання системи відеоповторів в режимі "онлайн",

– написав Павелко у фейсбуці.