Представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження VAR в Україні
Глава УАФ Андрій Павелко розповів деталі впровадження системи відеооповторів VAR. Він заявив, що представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження системи в українському футболі.
Представники ФІФА перебували в Україні та спостерігали за використанням системи під час матчів молодіжних команд. Зокрема, система працювала онлайн на матчі "Динамо" U-19 проти "Запоріжжя" U-19. Однак підстав використовувати VAR арбітр не мав.
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Готуємось до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання та підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники FIFA.
Закордонні спеціалісти дали позитивні відгуки та залишились задоволені реалізацією програми дій з впровадження VAR в Україні. Повний висновок представників FIFA буде найближчим часом відображено в спеціальному рапорті, отримавши який та завершивши виконання останніх пунктів програми ми готові подати заявку на використання системи відеоповторів в режимі "онлайн",
– написав Павелко у фейсбуці.
VAR вперше використано в Україні
1 листопада VAR було вперше використано в Україні на матчі "Динамо" U-19. На користь киян був призначений пенальті у грі з "Карпатами". Спершу арбітр не помітив, що гравець "Карпат" зіграв рукою. Однак рефері зміг прийняти правильне рішення завдяки відеоповтору.
Уже наступного дня, 2 листопада, в матчі чемпіонаті України серед команд U-21 між "Динамо" та "Львів" вдруге було використано систему VAR.
І знову на користь киян. У компенсований час кияни не забили пенальті. Арбітр, переглянувши відео епізоду, побачив, що голкіпер "Львова" порушив правила. Відтак, кияни перевиконували пенальті.
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Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.
VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- Порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).