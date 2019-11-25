Представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження VAR в Україні

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Український арбітр використовує систему VAR / facebook.com/andriy.pavelko

Глава УАФ Андрій Павелко розповів деталі впровадження системи відеооповторів VAR. Він заявив, що представники ФІФА дали позитивні відгуки щодо впровадження системи в українському футболі.

Представники ФІФА перебували в Україні та спостерігали за використанням системи під час матчів молодіжних команд. Зокрема, система працювала онлайн на матчі "Динамо" U-19 проти "Запоріжжя" U-19. Однак підстав використовувати VAR арбітр не мав.

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Готуємось до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання та підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники FIFA.

Закордонні спеціалісти дали позитивні відгуки та залишились задоволені реалізацією програми дій з впровадження VAR в Україні. Повний висновок представників FIFA буде найближчим часом відображено в спеціальному рапорті, отримавши який та завершивши виконання останніх пунктів програми ми готові подати заявку на використання системи відеоповторів в режимі "онлайн",
– написав Павелко у фейсбуці.

VAR вперше використано в Україні

1 листопада VAR було вперше використано в Україні на матчі "Динамо" U-19. На користь киян був призначений пенальті у грі з "Карпатами". Спершу арбітр не помітив, що гравець "Карпат" зіграв рукою. Однак рефері зміг прийняти правильне рішення завдяки відеоповтору.

Уже наступного дня, 2 листопада, в матчі чемпіонаті України серед команд U-21 між "Динамо" та "Львів" вдруге було використано систему VAR.

І знову на користь киян. У компенсований час кияни не забили пенальті. Арбітр, переглянувши відео епізоду, побачив, що голкіпер "Львова" порушив правила. Відтак, кияни перевиконували пенальті.

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Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

  1. Порушення правил при забитих голах,
  2. епізоди з призначенням пенальті,
  3. помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
  4. помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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