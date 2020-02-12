Президент ФБУ Продивус отримав третину гонорару за мій перехід у профі, – український боксер

В українському боксі продовжує розгоратися скандал. Все через рішення Віктора Вихриста перейти у професіонали. До цього може бути причетний президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Свою історію переходу у професійний бокс розповів Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслав Глазков. після Олімпіади він вирішив перейти у професіонали. Свій останній бій українець провів 16 січня 2016 року. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу IBF. До заповітного чемпіонства залишався один крок. Але вже на початку бою Глазков отримав прикру травму коліна, яка призвела до технічної поразки. Зараз він живе в США та працює далекобійником.

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В коментарі "Чемпіону" Глазков розповів, що за перехід у професіонали він отримав гонорар 200 тисяч доларів – відступні від промоутерської компанії, з якою він підписав угоду.

"Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити відступні в пропорції 70 тисяч – мені, 65 тисяч – йому і 65 тисяч – Продивусу. Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус "намалювався". Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми", – розповів Глазков.

Хто такий Володимир ПродивусВолодимир Продивус – голова Ради директорів корпорації "Прем'єр-Фінанс", голова Наглядової ради ВАТ "Мостобуд", голова Федерації боксу України з 2008 року. Також він почесний президент футбольного клубу "Нива" з Вінниці.



У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від "Партії регіонів". Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Гроші до Києва привіз російський промоутер Герман Титов, який представляв інтереси Кирила Пчельнікова, з яким Глазков і підписав контракт. Тож з цими грошима боксер, Янчишин та Продивус і зустрілися в офісі компанії "Мостобуд".

Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути. Продивус сказав, що ці гроші підуть на розвиток українського боксу. Куди вони пішли насправді – не знаю, звітів про їх використання мені ніхто не надавав. Можу лише здогадуватися,

– зазначив Глазков.

На думку Глазкова, ситуація з Віктором Вихристом, в якого виникли суперечки після переходу у професіонали, пов'язані з тим, що Федерація боксу України не отримала від нього "відступні".

"Що ж стосується Продивуса, то мені все відразу стало зрозуміло, коли побачив, як почали наїжджати на Вихриста. Навряд чи б це сталося, якби керівництво ФБУ отримувало від нього кошти на розвиток українського боксу", – підсумував Глазков.

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Скандал навколо Віктора Вихриста