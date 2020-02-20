Президент Федерації біатлону України став на захист скандального спортсмена з Росії
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак відреагував на критику шведа Себастьяна Самуельссона на адресу росіянина Олександра Логінова.
Володимир Бринзак встав на захист допінг "грішника" з Росії Олександра Логінова, який на чемпіонаті світу в Італії виграв спринтерську гонку.
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Те, що Самуельсон не показує результат, його смикає. Це повинен вирішувати комітет з етики. Виходить, одного можна дискваліфікувати, а іншого ні. Але є ж правила,
– сказав Бринзак у інтерв'ю пропагандистському виданню RT.
Як відомо, після спринту на чемпіонаті світу в Антхольці, олімпійський чемпіон Себастянн Самуельсон жорстко прокоментував перемогу Олександра Логінова.
"Ти не можеш приймати ЕПО і потім спокійно приїжджати і вигравати. ВАДА дискваліфікувала Росію недавно всюди, її не повинно бути тут взагалі. А потім вони подали апеляцію і спокійно сюди приїхали", – обурився Самуельсон
- Як тільки росіянин Логінов став чемпіоном світу з біатлону в спринті, стало ясно, що його перемога може послужити початком нового скандалу.
- Адже з листопада 2014-го по листопад 2016 року він відбував дискваліфікацію за вживання допінгу і після повернення на трасу суперники зустріли його дуже холодно. Хтось навіть відмовлявся жати росіянину руку на церемонії нагородження.