Президент Федерації біатлону України став на захист скандального спортсмена з Росії

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак відреагував на критику шведа Себастьяна Самуельссона на адресу росіянина Олександра Логінова.

Володимир Бринзак встав на захист допінг "грішника" з Росії Олександра Логінова, який на чемпіонаті світу в Італії виграв спринтерську гонку.

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Те, що Самуельсон не показує результат, його смикає. Це повинен вирішувати комітет з етики. Виходить, одного можна дискваліфікувати, а іншого ні. Але є ж правила,

– сказав Бринзак у інтерв'ю пропагандистському виданню RT.

Як відомо, після спринту на чемпіонаті світу в Антхольці, олімпійський чемпіон Себастянн Самуельсон жорстко прокоментував перемогу Олександра Логінова.

"Ти не можеш приймати ЕПО і потім спокійно приїжджати і вигравати. ВАДА дискваліфікувала Росію недавно всюди, її не повинно бути тут взагалі. А потім вони подали апеляцію і спокійно сюди приїхали", – обурився Самуельсон