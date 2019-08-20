Президент "Олімпіка" розповів деталі про нового тренера команди

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Ігор Климовський
Ігор Климовський / ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" після чотирьох поразок на старті сезону залишився без головного тренера. Жуліо Сезар був відправлений у відставку.

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Після цього головну команду на деякий час довірили Ігорю Климовському. Він вже тренував "Олімпік" у минулому сезоні, коли зумів врятувати команду від вильоту в Першу лігу. Однак згодом виявилося, що він не має необхідної ліцензії для роботи з клубами Прем'єр-ліги (до цього він працював у статусі "виконувача обов'язків головного тренера").

"На сьогодні Климовський – виконуючий обов'язки головного тренера. Ми його не призначали. Зараз завершуємо переговори з іноземним фахівцем. Сподіваюся, завтра-післязавтра підпишемо всі необхідні документи. Хочемо взяти досвідченого тренера, при якому Климовський сам зможе набиратися досвіду. У нього не так багато тренерської діяльності як для Прем'єр-ліги. У нього є досвід роботи з молоддю. Хочемо затвердити такий варіант, при якому Ігор Климовський міг би стати помічником головного тренера", – заявив президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік
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