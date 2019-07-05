Президент "Сампдорії" підтвердив інтерес до лідера збірної України

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Президент "Сампдорії" Массімо Ферреро підтвердив зацікавленість генуезького клубу до півзахисника "Генка" Руслана Маліновського.

За словами Ферреро, переговори по трансферу українця тривають, а його гра дуже імпонує "Сампдорії".

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Маліновський? Ми спілкуємося щодо нього, і він нам дуже подобається,
– заявив Массімо Ферреро в ефірі телеканалу SportItalia.

Спорт24 повідомляв, що Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". Тепер між собою повинні домовитися клуби. За інформацією сайту Джанлуки ді Марціо, "Сампдорія" зробила пропозицію бельгійцям у розмірі 12 мільйонів євро.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець розчарований діями клубу, який не хоче його відпускати.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський
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