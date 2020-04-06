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Президент "Шахтаря" хотів купити легендарного Буффона – зізнання Пятова

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Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов міг купити легендарного воротаря збірної Італії Джанлуїджі Буффона.

Про це заявив голкіпер команди Андрій Пятов у інтерв'ю "Футбол 24".

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Коли зустрічалися всією командою, Ахметов жартома намагався знайти у мене якусь помилку. Ти, – каже, – не розслабляйся. Бачиш, я хотів Буффона купити. Я віджартовуюсь: Круто буде Буффона вибити з основного складу (Сміється). Насправді Рінат Леонідович завжди дякує всій команді, не виділяючи когось одного,
– розповів Пятов.

  • 35-річний Пятов є капітаном збірної України. З 2007 року Андрій виступає за "Шахтар", з яким ставав чемпіоном України та переможцем Кубка УЄФА.
  • Пятов двічі ставав найращим воротарем чемпіонату України (2009/10, 2018/19) та найкращим гравцем чемпіонату України (2009/10).
  • Андрій володар найтривалішою сухої серії в історії збірної України – 752 хвилини.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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