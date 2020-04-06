Президент "Шахтаря" хотів купити легендарного Буффона – зізнання Пятова
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов міг купити легендарного воротаря збірної Італії Джанлуїджі Буффона.
Про це заявив голкіпер команди Андрій Пятов у інтерв'ю "Футбол 24".
Читайте також Лідер "Шахтаря" про суперництво з "Динамо": Зараз ми одне ціле
Коли зустрічалися всією командою, Ахметов жартома намагався знайти у мене якусь помилку. Ти, – каже, – не розслабляйся. Бачиш, я хотів Буффона купити. Я віджартовуюсь: Круто буде Буффона вибити з основного складу (Сміється). Насправді Рінат Леонідович завжди дякує всій команді, не виділяючи когось одного,
– розповів Пятов.
- 35-річний Пятов є капітаном збірної України. З 2007 року Андрій виступає за "Шахтар", з яким ставав чемпіоном України та переможцем Кубка УЄФА.
- Пятов двічі ставав найращим воротарем чемпіонату України (2009/10, 2018/19) та найкращим гравцем чемпіонату України (2009/10).
- Андрій володар найтривалішою сухої серії в історії збірної України – 752 хвилини.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:01 "Була велика паніка": футболіст Морозюк повідомив, де його дружина підхопила коронавірус
сьогодні , 17:10 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Ф'юрі продовжує думати і мріяти про мене в сауні, – Кличкосьогодні , 15:52
-
Донька легендарного Мейвезера порізала ножем незнайомку, приревнувавши її до хлопцясьогодні , 13:32
-
Ф'юрі розповів, що спокусило Уайлдера на третій бійсьогодні , 14:56
-
Ми витягнули маму з "того світу", – Пятов розповів про горе в сім'їсьогодні , 13:56
-
Як і де можна займатися спортом під час карантинусьогодні , 18:45
-
Як у Чорнобилі: моторошні кадри футболу в Білорусі під час пандемії коронавірусу – відеосьогодні , 18:27
Пропозиції партнерів
Коментарі