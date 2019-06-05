Президент УАФ Павелко вперше прокоментував обшуки НАБУ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував обшуки у приміщенні УАФ, які провело Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про те, що детективи НАБУ проводять обшуки в будівлі УАФ стало відомо в обід, 5-го червня.

До слова: Журналісти знайшли доказ, що Федерація футболу України здійснила махінацію із посередником

"Слідчі дії санкціоновані ухвалою суду та здійснюються в межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям", – повідомили в НАБУ.

Водночас глава УАФ Андрій Павелко, який за сумісництвом є главою Бюджетного комітету України, у своєму Facebook прокоментував обшуки. Він заявив, що в УАФ все добре.

Ворогам українського футболу скажу лише одне: не дочекаєтеся! В УАФ все добре, команда працює в штатному режимі і ми готуємось до надважливих для України поєдинків – матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 збірної U-20 7 червня у Польщі і кваліфікаційних матчів до Євро-2020 національної збірної, які відбудуться у Львові 7 та 10 червня,

– написав Павелко.

Раніше президента УАФ та народного депутата Андрія Павелка викликали до Національного агентства з питань запобігання корупції .