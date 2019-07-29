Причому тут тренер? Це індивідуальні помилки, – Андрій Пятов

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов прокоментував поразку від "Динамо" в матчі за Суперкубок України.

За словами голкіпера збірної України, у "гірників" все виходило, але за три хвилини ситуація змінилася.

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"Програли за три хвилини, пропустивши через своїх помилок два м'ячі. Перший гол нам забили після кутового – там Бурда виграв позицію і добре пробив, а другий трапився в результаті контратаки", – зазначив Пятов.

Причому тут тренер? Це індивідуальні помилки... Це футбол, тут все буває. Наскільки змінилася гра команди? Не сказав би, що ми сильно змінилися: той же контроль м'яча, створювали тиск, діяли непогано і не заслуговували на поразку. Так, різні тренери, у кожного своє бачення футболу. Вчимося, підлаштовуємось, намагаємося виконувати все, що говорить наставник. Ми все добре виконували, але, бачите, три хвилини все перевернули. Сезон тільки починається.

Нагадаємо, у цьому матчі "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" 2:1. При цьому два голи кияни забили з різницею у три хвилини.

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