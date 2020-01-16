Біатлон: Прима і Підручний у топ-10 в Рупольдингу, Фуркад виграв другий поспіль спринт

Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили у топ-10 спринтерської гонки в Рупольдингу. Перемогу в спринті здобув француз Мартен Фуркад.

Боротьба за перемогу

За відсутності норвежця Йоганнеса Бьо, який вимушено пропускає гонки через народження дитини, обов'язки лідера на себе взяв француз Мартен Фуркад.

Читайте також: Біатлон: українки провалили спринт в Рупольдингу, Екгофф впевнено перемогла

Після двох перемог в Обергофі (спринт і мас-старт) французу не було рівних у спринтерській гонці 5-го етапу Кубка світу в Рупольдингу.

Чиста стрільба та хороша швидкість дозволили Мартену подолати 10 кілометрів дистанції за 22 хвилини та 41 секунду.

Тільки три секунди Фуркаду програв його земляк Кантен Фійон-Майє. Останнє місце на подіумі посів німець Бенедікт Долль, для якого етап в Рупольдингу є домашнім. Долль програв Фуркаду 12 секунд.

Це цікаво: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

Виступ українців

Українські біатлоністи успішно провели спринт. Зокрема, четверо українців чисто відпрацювали на вогневих рубежах.

За таких обставин на перший план вийшла швидкість. Артем Прима був найшвидшим і фінішував 8-м. Відставання від Фуркада 27 секунд, що дає хороші шанси на гонку переслідування.

Прима міг розраховувати на потрапляння у так звані квіти (топ-6), однак два французи Сімон Дестьйо та Фаб'єн Клод розділили 5-у сходинку.

Лідер збірної України Дмитро Підручний програв Примі 7 секунд і посів 10-у сходинку. Відставання від Фуркада 38 секунд.

Сергій Семенов та Антон Дудченко також чисто відпрацювали на двох вогневих рубежах. У підсумку Семенов виявився на 0,5 секунди швидшим і фінішував 36-м. Дудченко – 37-й.

Два штрафні кола зі збірної України заробив тільки Богдан Цимбал. Вони відкинули Цимбала аж на 88-у позицію.