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Біатлон: Прима і Підручний у топ-10 в Рупольдингу, Фуркад виграв другий поспіль спринт

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Артем Прима / biathlon.com.ua

Українські біатлоністи Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили у топ-10 спринтерської гонки в Рупольдингу. Перемогу в спринті здобув француз Мартен Фуркад.

Боротьба за перемогу

За відсутності норвежця Йоганнеса Бьо, який вимушено пропускає гонки через народження дитини, обов'язки лідера на себе взяв француз Мартен Фуркад.

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Після двох перемог в Обергофі (спринт і мас-старт) французу не було рівних у спринтерській гонці 5-го етапу Кубка світу в Рупольдингу.

Чиста стрільба та хороша швидкість дозволили Мартену подолати 10 кілометрів дистанції за 22 хвилини та 41 секунду.

Тільки три секунди Фуркаду програв його земляк Кантен Фійон-Майє. Останнє місце на подіумі посів німець Бенедікт Долль, для якого етап в Рупольдингу є домашнім. Долль програв Фуркаду 12 секунд.

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Виступ українців

Українські біатлоністи успішно провели спринт. Зокрема, четверо українців чисто відпрацювали на вогневих рубежах.

За таких обставин на перший план вийшла швидкість. Артем Прима був найшвидшим і фінішував 8-м. Відставання від Фуркада 27 секунд, що дає хороші шанси на гонку переслідування.

Прима міг розраховувати на потрапляння у так звані квіти (топ-6), однак два французи Сімон Дестьйо та Фаб'єн Клод розділили 5-у сходинку.

Лідер збірної України Дмитро Підручний програв Примі 7 секунд і посів 10-у сходинку. Відставання від Фуркада 38 секунд.

Сергій Семенов та Антон Дудченко також чисто відпрацювали на двох вогневих рубежах. У підсумку Семенов виявився на 0,5 секунди швидшим і фінішував 36-м. Дудченко – 37-й.

Два штрафні кола зі збірної України заробив тільки Богдан Цимбал. Вони відкинули Цимбала аж на 88-у позицію.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Артем Прима Дмитро Підручний
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