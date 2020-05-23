Привіт, красуня: Чісора анонсував бій з Усиком, підколовши українця

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 27 КО) опублікував новий постер до бою проти ексчемпіона крузервейту Олександра Усика (17-0, 13 КО).

В Instagram британець опублікував новий постер до бою. З нього випливає, що поєдинок покаже Sky Sports. Дата і місце поєдинку поки не вказується.

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"Привіт, красуня", – підписав фото Чісора.

Що відомо про бій Усик – Чісора?

Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні на арені O2. Але бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19. Потенційно переможець поєдинку в наступному бою битиметься за чемпіонський титул WBO, який наразі в Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, в 2012 році Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку бій за чемпіонський пояс WBC, проте тоді британець більше запам'ятався своїми провокаціями. Зокрема, на зважуванні Чісора заліпив Віталію ляпас, а безпосередньо перед боєм в рингу плюнув в обличчя Володимиру.