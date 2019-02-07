Призерка чемпіонату світу Данча пропустить етапи кубка світу через брак коштів
Срібна призерка чемпіонату світу зі сноубордингу Аннамарі Данча вимушена пропустити етапи Кубку світу, які відбудуться цього місяця. Спортсменка не братиме участь у змаганнях через брак коштів.
Аннамарі поїде тільки на етапи кубка світу до Швейцарії та Німеччини.
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"Після цих змагань ми планували поїхати на чемпіонат Канади, однак зважаючи на хороший виступ на чемпіонаті світу прийняли рішення трохи відпочити й подорожувати США, адже зворотній квиток до України на 16 лютого, тож у дні, які залишилися хочу насолодитися цією країною", — сказала спортсменка в інтерв’ю Sport.ko.net.ua.
"У лютому буде проведено два етапи кубка світу, але через брак коштів участь у них я не братиму. А от на етапах кубка світу у Швейцарії (9 березня) та Німеччині (24 березня) я змагатимуся. Також у планах виступ на чемпіонаті України, який пройде 27-28 лютого", – зазначила Данча.
Хто така Аннамарі Данча?
28-річна українська сноубордистка, яка стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України. Спортсменка народилася в с. Оноківці, Ужгородського району, Закарпатської обл. Перша українська представниця у своєму виді спорту на зимових Олімпійських іграх-2010 р. (м. Ванкувер, Канада). Також взяла участь в Олімпійських іграх у 2014 році та 2018-му.