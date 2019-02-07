Призерка чемпіонату світу Данча пропустить етапи кубка світу через брак коштів

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Аннамарі Данча
Аннамарі Данча / GETTY IMAGES

Срібна призерка чемпіонату світу зі сноубордингу Аннамарі Данча вимушена пропустити етапи Кубку світу, які відбудуться цього місяця. Спортсменка не братиме участь у змаганнях через брак коштів.

Аннамарі поїде тільки на етапи кубка світу до Швейцарії та Німеччини.

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"Після цих змагань ми планували поїхати на чемпіонат Канади, однак зважаючи на хороший виступ на чемпіонаті світу прийняли рішення трохи відпочити й подорожувати США, адже зворотній квиток до України на 16 лютого, тож у дні, які залишилися хочу насолодитися цією країною", — сказала спортсменка в інтерв’ю Sport.ko.net.ua.

"У лютому буде проведено два етапи кубка світу, але через брак коштів участь у них я не братиму. А от на етапах кубка світу у Швейцарії (9 березня) та Німеччині (24 березня) я змагатимуся. Також у планах виступ на чемпіонаті України, який пройде 27-28 лютого", – зазначила Данча.

Хто така Аннамарі Данча?
28-річна українська сноубордистка, яка стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України. Спортсменка народилася в с. Оноківці, Ужгородського району, Закарпатської обл. Перша українська представниця у своєму виді спорту на зимових Олімпійських іграх-2010 р. (м. Ванкувер, Канада). Також взяла участь в Олімпійських іграх у 2014 році та 2018-му.

 

 

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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