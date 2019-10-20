"Прометей" у мегатрилері здолав "Одесу", "Хімік" завдав поразки "Запоріжжю"

У неділю, 20 жовтня, відбулися два матчі Суперліги Парі-Матч. "Прометей" у мегатрилері здолав "Одесу", а "Хімік" завдав поразки "Запоріжжю".

Запоріжжя – Хімік 81:88 (20:29, 21:18, 26:16, 14:25)

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"Запоріжжя" та "Хімік" після поразок в п’ятницю проводили очну зустріч на майданчику команди Валерія Плеханова. "Хімік" заволодів перевагою у дебюті гри, реалізувавши 4 з 7 триочкових за першу чверть, у той час як господарі виконали 6 хибних дальніх кидків.

У другій чверті "Хімік" двічі схибивши з дальньої відстані, відмовився від триочкових атак, і в цілому в нападі діяв вже не так впевнено. Цим скористалися господарі, у яких ще за першу половину 18 очок набрав Рендольф, скоротивши відставання перед великою перервою до 6 балів.

У третій чверті господарі успішно продовжили погоню. "Запоріжжя" діяло агресивніше за суперника і зуміло остаточно повернутись у гру, отримавши 4 очки переваги перед 4-ю чвертю.

Але вирішальний відрізок був за "Хіміком", який швидко повернув собі лідерство, зробивши ривок 11:4 у дебюті четвертої чверті. Салліван за підтримки українців Марченка та Войналовича вели гру гостей в атаці, у той час як "Запоріжжя" втратило темп, почало помилятись у нападі та відпустило перемогу. Команда Віталія Степановського нав’язала супернику свою гру у четвертій чверті і виграла матч з рахунком 88:81.

Прометей – Одеса 73:80 (13:20, 21:21, 18:13, 17:15, 10:10 )

Перед зустріччю з одеситами "Прометей" вибився в одноосібні лідери першості. Причин побоюватися, що після візиту команди Олега Юшкіна у кам’янців з’явиться одиничка у графі поразки не було. Втім, одесити, які до цього покарали "запорожців" за зверхнє ставлення, і цей поєдинок розпочали агресивно і швидко. Знову Мейсі і Холовей були авторами стартового ривка і допомогли команді виграти першу чверть.

У другій десятихвилинці господарі поступово стали відігравати відставання і, хоча одесити успішно відбивалися, Сидоров влучним дальнім рахунок зрівняв на 16 хвилині. Олег Юшкін відреагував тайм-аутом. Мейсі і Холовей перевели подих і продовжили феєрити: до великої перерви гості повернули собі 7-очкову перевагу.



Фото: fbu.ua

За переваги у 13 очок Олег Юшкін дозволив собі невеличку ротацію. Суперники відреагували ривком. За одну атаку до еквалайзера і за 1,5 хвилини до перерви тренер "Одеси" взяв тайм-аут. Превентивні заходи подіяли, мінімальну перевагу зберегти вдалося.

Остання фаза поєдинку обіцяла бути гарячою. Проте як тільки "Прометей" вийшов уперед, гра стала дуже в’язкою із великою кількістю фолів (у тому числі й неспортивних) і нереалізованих штрафних. Cемиочкова перевага господарів за 2 хвилини до кінця матчу практично згасила інтригу.

Але проти був Денис Носков, який влучив 2 важливих триочкових. Відмінний командний захист "Одеси" дозволив гостям вийти вперед. Далі трилер у матчів лише набирав обертів. В останні 6 секунд господарі швидко "відфолилися" і Лі закинув лише 1 штрафний. М’яч на останній випад було довірено Сидорову і він кидком із середньої встиг зрівняти рахунок ще до сирени. Це був третій еквалайзер від Сидорова у матчі.

Характер гри в овертаймі не змінився анітрохи: "Прометей" відривався у рахунку – гості наздоганяли. Але право останньої атаки за рівного рахунку дісталося саме гостям. До справи взявся Мейсі, але його дальній перед сиреною мети не досяг.

Знову "Прометей" відірвався на 5 очок вперед, але Мейсі тут же зрівняв рахунок на останній хвилині. Сидоров закинув важливу "трійку" за лічені секунди до кінця. Мейсі промчав стрімголов через увесь майданчик і встиг закинути лише 2 очки. Остання секунда, остання надія, швидкий фол Холловея і 2 холоднокровних штрафних від Лукашова. Кидок Носкова навмання мети не досяг. У підсумку важка і вольова перемога "Прометея".