"Прометей" здолав "Соколів" у битві дебютантів Суперліги Парі-Матч

"Харківські Соколи" програли вдома "Прометею" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Обидві команди є дебютантами Суперліги.

Харківські Соколи – Прометей – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

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Харків’яни після стартової поразки в Дніпрі у трьох наступних програних поєдинках були близькими до перемоги. Поступово зігруючись, команда Володимира Коваля впевненою у власних силах підійшла до зустрічі зі ще одним новачком Суперліги Парі-Матч, якого називають одним з фаворитів сезону.

То ж не дивно, що спроби гостей зі старту захопити суттєву перевагу поступово зійшли нанівець від досить агресивного спротиву господарів. За практично рівної гри гості здобули на велику перерву лише три очки переваги.

А після поновлення гри уже господарі спробували перехопити ініціативу. То ж перед останньою чвертю вже харків’яни мали два очки запасу. Фактично все мало вирішитися у битві дебютантів на останніх хвилинах. А вони знову стали фатальними для "Соколів", у яких не пішла реалізація в найвідповідальніший момент поєдинку.

То ж "Прометей" здобув першу виїзну та третю в сезоні перемогу в Суперлізі Парі-Матч.