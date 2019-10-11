"Прометей" здолав "Соколів" у битві дебютантів Суперліги Парі-Матч

12 Читать новость на русском
"Прометей" здолав "Соколів" у битві дебютантів Суперліги Парі-Матч
"Прометей" здолав "Соколів" у битві дебютантів Суперліги Парі-Матч / fbu.ua

"Харківські Соколи" програли вдома "Прометею" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Обидві команди є дебютантами Суперліги.

Харківські Соколи – Прометей – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

Читайте також: "Хімік" здобув вольову перемогу в матчі з "Київ-Баскетом", "Мавпи" переграли "Одесу"

Харків’яни після стартової поразки в Дніпрі у трьох наступних програних поєдинках були близькими до перемоги. Поступово зігруючись, команда Володимира Коваля впевненою у власних силах підійшла до зустрічі зі ще одним новачком Суперліги Парі-Матч, якого називають одним з фаворитів сезону.

То ж не дивно, що спроби гостей зі старту захопити суттєву перевагу поступово зійшли нанівець від досить агресивного спротиву господарів. За практично рівної гри гості здобули на велику перерву лише три очки переваги.

А після поновлення гри уже господарі спробували перехопити ініціативу. То ж перед останньою чвертю вже харків’яни мали два очки запасу. Фактично все мало вирішитися у битві дебютантів на останніх хвилинах. А вони знову стали фатальними для "Соколів", у яких не пішла реалізація в найвідповідальніший момент поєдинку.

То ж "Прометей" здобув першу виїзну та третю в сезоні перемогу в Суперлізі Парі-Матч.

blog_ava
Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
сьогодні
6992
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Харківські Соколи БК Прометей чемпіонат України з баскетболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
сьогодні 21:55 Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
Михайло Гема 95
Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
сьогодні 17:52 Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
Ігор Саджениця 614
Бельгія першою вийшла на Євро-2020
сьогодні 11:15 Бельгія першою вийшла на Євро-2020
Михайло Гема 446
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
сьогодні 10:04 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
Ігор Саджениця 2172
Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
10 жовтня 22:25 Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
Вісент Луїс 1419
Новини
Більше новин
Залиште відгук