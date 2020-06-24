Керівник Top Rank Боб Арум розповів деталі організації бою в легкій вазі між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком. Він вважає, що квитки на такий поєдинок не будуть дешевими, але на вболівальків очікуватимуть приємні сюрпризи.

Промоутер планує, що у вартість квитків може бути включена їжа, напої, боксерські товари. Такі додаткові приємні подарунки ще більше підвищать рейтинг поєдинку, пише Yahoo.

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З гонорарами, які отримують боксери, нам точно потрібен якийсь дохід, щоб впоратися з цим,

– заявив Арум.

За словами промоутера, вони будуть стежити за ситуацією із коронавірусом, щоб якнайкраще все організувати безпеку для любителів боксу.

Ломаченко – Лопес: головне про бій