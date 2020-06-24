Промоутер Арум: Через гонорари Ломаченка та Лопеса, нам потрібно провести бій із глядачами
Керівник Top Rank Боб Арум розповів деталі організації бою в легкій вазі між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком. Він вважає, що квитки на такий поєдинок не будуть дешевими, але на вболівальків очікуватимуть приємні сюрпризи.
Промоутер планує, що у вартість квитків може бути включена їжа, напої, боксерські товари. Такі додаткові приємні подарунки ще більше підвищать рейтинг поєдинку, пише Yahoo.
Читайте також "Арум – віслюк": президент UFC Вайт розкритикував організацію бою українця Ломаченка
З гонорарами, які отримують боксери, нам точно потрібен якийсь дохід, щоб впоратися з цим,
– заявив Арум.
За словами промоутера, вони будуть стежити за ситуацією із коронавірусом, щоб якнайкраще все організувати безпеку для любителів боксу.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.