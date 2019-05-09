Промоутер Едді Хірн розповів про проблеми організації чемпіонського бою Ломаченко – Кемпбелл
Промоутер британського боксера Люка Кемпбелла Едді Хірн висловив ряд претензій щодо організації поєдинку проти його підопічного Василя Ломаченка. На кону буде стояти пояс чемпіона світу за версією WBC.
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Хірн висловив невдоволення тим, що керівництво WBC зобов'язала команди Ломаченка та Кемпбелла почати переговори про бій за вакантний пояс чемпіона у легкій вазі. При цьому що Ломаченко не входив у топ-15 претендентів за цією версією.
"Це погане рішення, неправильне. Але я їх (WBC, – прим. ред.) розумію. Вони просто хотіли, щоб Ломаченко був їх чемпіоном. Але рішення має бути чесним щодо інших бійців. І я зараз говорю не так про Девіна Хейні (№3 у рейтингу WBC), як про Заурі Абдуллаєва (№2 в рейтингу WBC)", – заявив Хірн.
Ще одна проблема на шляху до організації бою – преміальні боксерам.
"Все непросто. Перш за все щодо розподілу призового фонду. Думаю, тут все зрозуміло. 50/50 і не інакше. Ломаченко – чемпіон, але не за версією WBC. Тому він не може розраховувати на розподіл призового фонду на свою користь", – переконаний Хірн.
Третя проблема – місце проведення бою. Він може відбутися як в Англії, так і в США.
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"Думаю, що мої американські партнери з DAZN зацікавляться цим поєдинком. Цілком допускаю, що вони наполягатимуть і зовсім на промоутерських торгах. Ну і, звичайно ж, на те, щоб бій пройшов в США. А ще мені знадобиться реально крутий андеркарт для цього шоу. І потрібно вирішити, бій пройде на арені О2 (в Лондоні) або в Халлі, звідки Кемпбелл родом. Хочу, щоб бій відбувся в серпні, точніше в кінці серпня", – заявив Хірн.