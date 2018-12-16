Промоутер Ломаченка зробив заяву щодо бою з чемпіоном WBC

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Боб Арум оцінив ймовірність поєдинку проти Хосе Раміреса. Американець є володарем титулу чемпіона світу за версією WBC в суперлегкій вазі.

Для того, щоб боксери зустрілися у ринзі, Ломаченку потрібно піднятися у ваговій категорії.

Читайте також: Василь Ломаченко може втратити один з чемпіонських поясів

"Я за. Але Хосе – суперлегковик. Я не знаю, чи буде Ломачнко колись готовий піднятися у 63,5 кг", – сказав Арум в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Пам'ятайте, він не сумермен. Він чудовий боєць, технічно – він найкращий боксер, якого я коли-небудь бачив. Але він – напівлегковик, який зараз б'ється в легкій вазі. Перехід в наступну вагову категорію – це занадто", – зазначив промоутер.

Водночас Рамірес підтвердив, що хотів би провести бій з Ломаченком, однак не думає, що українець погодиться змінити вагову категорію. Американець розповів що розмовляв зі своїм менеджером про бій з українцем. За словами боксера, він з командою навіть прийшов з пропозицією до Боба Арума.

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

12 квітня Ломаченко повернеться у ринг. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його. Також Ломаченко хоче провести поєдинок за пояс IBF.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram