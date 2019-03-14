Промоутер Усика анонсував наступний бій українця

Едді Хірн, сопромоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО), повідомив, що в найближчі дві доби проясниться ситуація з боєм українця проти росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

Слова Хірна цитує видання Sky Sports.

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Багато що відбувається в даний момент в суперважкій вазі. Чи зустрінеться Усик з Повєткіним? Ми будемо визначатися з цим в найближчі дві доби,

– сказав Хірн.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Усик готується до переходу у важчу вагову категорію. Для цього українець активно тренується.

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