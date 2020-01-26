Пропозиція з Росії може бути єдиною, – капітан збірної України з гандболу

Капітан збірної України з гандболу Захар Денисов поділився думкою про вплив політики на спортивне життя. Гравець запорізького "Мотору" розповів про вплив на гандбол відносин між Україною та Росією.

В інтерв'ю Tribuna.com прокоментував критику "Мотору", коли клуб заявився в SEHA-лігу, спонсором якої є російський "Газпром". За словами гандболіста, у клубу не було політичних мотивів.

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Це проблема всієї держави – кожен повинен почати з себе. Так, на публіку всі про це говорять, але коли рука з кнопки камери забирається, кидають бички собі під ноги. Що стосується SEHA-ліги, то реально ніде грати – рівень чемпіонату України слабкий. Політичних моментів не було взагалі. Цю ситуацію вирішили з федерацією,

– заявив Денисов.

Також на формі "Мотору" були нашивки "Північного Потоку-2", які є на формах футбольних клубів у Лізі чемпіонів.

Що таке "Північний потік-2"?Це газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Трубопровід має постачати газ до Європи в обхід України.

За слова гандболіста, клуб спершу заклеював нашивку "Газпрому", а потім всю форму віддали на перешивання.

"Є заїжджена фраза "спорт поза політикою". Давайте вже її міняти. Ось недавно Харлан перемогла у фіналі етапу Кубка світу росіянку. Чомусь це приносить людям у два рази більше радості, чим би вона перемогла будь-яку іншу представницю. Це сидить у нас всередині. Це не хтось зверху нам заважає, треба почати з себе", – вважає Денисов.

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Також гравець "Мотору" згадав, що під час чемпіонату Європи порушили тему, що гравець збірної України виступає у Росії. Ймовірно, йдеться про Євгена Жука ("Пєрмскіє мєдвєді").

Збірна України програла всі 3 матчі на груповому етапі.

За словами Денисова, гандболісту складно відмовитися від пропозиції з Росії.

Футболіст може дозволити собі не поїхати в Росію, підписавши трохи менш вигідний контракт в іншій країні. Але все одно будуть хороші гроші. У волейболі або гандболі такого немає – ця пропозиція з Росії взагалі може бути єдиною,

– заявив капітан збірної України.

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Денисов розповів, що в "Моторі" грали гандболісти з Росії. У 2014 році вони відвезли свої авто у Росію, адже в Україні підпалювали автомобілі на російських номерах.

"Але залишилися працювати. Коли інші росіяни приходили до нас, то запитували у попередніх, погоджувалися і підписували контракти", – сказав гандболіст.

За словами Денисова, росіяни, які грали у "Моторі", чудові хлопці і він досі має з ними дружні відносини.

"Які політичні питання можуть бути? Вони живуть тут і це величезний плюс для країни. Вони бачать, як до них ставляться, їздять на російських номерах, бачать, що відбувається. Вони приїжджають в Росію і розповідають, що в Україні все добре, все нормально. Для них Україна – друга Батьківщина. Проблема тільки у президентів і міністерств, а звичайні люди страждають", – резюмував Захар.