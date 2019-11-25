Просто хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі, – Федецький різко відповів Смалійчуку

Колишній віцепрезидент футбольного клубу "Карпати" Олег Смалійчук звинуватив ексгравця "зелено-білих" Артема Федецького, що він був причетний до договірних матчів. Відповідь від футболіста не забарилася.

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Одне зі звинувачень Смалійчука було в тому, що гравці "Карпат" хотіли домовитися з арбітром матчу проти "Сталі" у сезоні 2017/2018. Це була остання гра сезону. І нібито Артем Федецький зібрав з футболістів 200 тисяч гривень для арбітра цього протистояння Володимира Новохатнього.

"Таке не могло бути. По-перше, Смалійчук не платив нам преміальних, обманюючи хлопців, тому ні з чого було "збирати" (сміється). Нехай спочатку віддасть обіцяне. Може з ними поїхав в теплу Іспанію. По-друге, "Карпати" завжди грали чесно і це не обговорюється. Адже він вилив цей бруд не тільки особисто на мене, але і в цілому на команду і клуб. Якщо у Смалійчук є конкретні факти, то нехай надасть, а не марнословить. Особисто я ніколи цим не займався, і в таких справах не брав участі. Єдині розмови з арбітрами були на полі внаслідок мого вибухового характеру, за що і отримував жовті картки. На рахунок "воно", по-іншому не можу його назвати, нехай розповість про чесність і порядність, коли не платив хлопцям обіцяні преміальні, а тільки чекав, коли команда повністю розвалиться, щоб все "поцупити", – заявив Федецький в коментарі UA-Футбол.

При цьому, за словами футболіста, в дубль через шість місяців після повернення в "Карпати" він погодився на зменшення зарплати вдвічі. Але і після цього його відправили в дубль. При цьому відмовилися відпускати у "Волинь".

"Я розумію, навіщо він так говорить. Просто хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі", – підсумував Артем Федецький.

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Варто зазначити, що Олег Смалійчук покинув "Карпати" 1 травня 2019 року. Після цього команда зуміла втриматися в УПЛ, обігравши в перехідних матчах луцьку "Волинь". Федецький, який до цього був у дублі, повернувся до першої команди та зіграв проти лучан. Водночас він балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім. Влітку гравець покинув "Карпати"