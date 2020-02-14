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Проти дворазового олімпійського чемпіона росіянина Устюгова відкрили справу через допінг

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Євген Устюгов / Известия

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відкрив нове допінгову справу стосовно російського біатлоніста Євгена Устюгова. Сам спортсмен вирішив подати зустрічний позов проти IBU.

Розслідування у справах Устюгова і Світлани Слєпцової почалося в серпні 2018 року одночасно зі справами Олександра Печенкіна та Олександра Чернишова, яких пізніше дискваліфікували на 4 роки. У грудні 2019 року стало відомо, що IBU продовжує розслідування у справах Устюгова і Слєпцової. За інформацією журналіста Хайо Зеппельта, саме дані про цих спортсменів були змінені в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Хто такий Євген УстюговЧемпіон і бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 року, олімпійський чемпіон Сочі-2014 в естафеті, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу.

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IBU розпочало нове розслідування щодо Устюгова на основі його біологічного паспорта. Це ж розслідування проводилося в 2017 і 2018 роках. В самому Союзі біатлоністів роз'яснили деталі щодо цього розслідування.

"Щоб уникнути болючих спекуляцій незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в біатлоні (BIU) підтверджує, що він звинуватив Устюгова в можливому порушенні Антидопінгових правил IBU (використання забороненої речовини або методу) у зв'язку з відхиленнями в біологічному паспорті в період з січня 2010 року до лютого 2014 року. Спортсмен більше не бере участі в змаганнях. Згідно з антидопінговими правилами IBU, звинувачення розгляне незалежний суд", – йдеться в заяві.

Сам Устюгов вирішив подати в суд на IBU в державний суд Австрії, адже штаб-квартира організації розміщена в Зальцбурзі. При цьому це вперше біатлоніст подає позов у цивільний суд, а не Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Допінг скандал в Росії Допінг Новини біатлону
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