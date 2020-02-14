Проти дворазового олімпійського чемпіона росіянина Устюгова відкрили справу через допінг

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відкрив нове допінгову справу стосовно російського біатлоніста Євгена Устюгова. Сам спортсмен вирішив подати зустрічний позов проти IBU.

Розслідування у справах Устюгова і Світлани Слєпцової почалося в серпні 2018 року одночасно зі справами Олександра Печенкіна та Олександра Чернишова, яких пізніше дискваліфікували на 4 роки. У грудні 2019 року стало відомо, що IBU продовжує розслідування у справах Устюгова і Слєпцової. За інформацією журналіста Хайо Зеппельта, саме дані про цих спортсменів були змінені в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Хто такий Євген УстюговЧемпіон і бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 року, олімпійський чемпіон Сочі-2014 в естафеті, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу.

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IBU розпочало нове розслідування щодо Устюгова на основі його біологічного паспорта. Це ж розслідування проводилося в 2017 і 2018 роках. В самому Союзі біатлоністів роз'яснили деталі щодо цього розслідування.

"Щоб уникнути болючих спекуляцій незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в біатлоні (BIU) підтверджує, що він звинуватив Устюгова в можливому порушенні Антидопінгових правил IBU (використання забороненої речовини або методу) у зв'язку з відхиленнями в біологічному паспорті в період з січня 2010 року до лютого 2014 року. Спортсмен більше не бере участі в змаганнях. Згідно з антидопінговими правилами IBU, звинувачення розгляне незалежний суд", – йдеться в заяві.

Сам Устюгов вирішив подати в суд на IBU в державний суд Австрії, адже штаб-квартира організації розміщена в Зальцбурзі. При цьому це вперше біатлоніст подає позов у цивільний суд, а не Спортивний арбітражний суд в Лозанні.