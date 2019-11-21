Проти керівника Української асоціації футболу Павелка заведено п'ять кримінальних справ

Правоохоронні органи розслідують одразу п'ять кримінальних справ, де фігурантом є президент Української асоціації футболу (УАФ, колишня Федерація футболу України) Андрій Павелко.

Інформацію про розслідування справ проти керівництва УАФ та Андрія Павелка як колишнього народного депутата підтвердив перший заступник генерального прокурора Віталій Касько у листі заступнику голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Анатолію Костюху.

Нагадаємо: Верховна Рада взялася за розслідування корупції в українському футболі Андрієм Павелком

Зокрема Головним слідчим управління Національної поліції України розпочато кримінальне провадження стосовно можливих зловживань з боку керівництва тоді ще ФФУ при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриття у регіонах України". Їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на загальну суму 270 мільйонів гривень. З цією справою об'єднали і розслідування можливої розтрати коштів як самої Федерації, так і УЄФА. При чому щодо коштів від УЄФА, то мова йде про кредити, інвестиції та виплати маркетингових та спонсорських коштів за кваліфікаційні матчі Чемпіонату Європи та Кубка світу.

Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку УАФ і "ФФУ Продакшн" шляхом завищення цін на товари.

Дві справи стосуються особисто Андрія Павелка. Одна з них – про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами коштом державного і місцевого бюджетів. Тут мова йде про те, що Андрій Павелко, коли був народним депутатом, очолював бюджетний комітет, який і виділяв кошти на проєкти ФФУ, президентом якої був все той же Павелко.

Друга справа проти Павлека – це про те, що він міг подати недостовірну інформацію в декларації.

Хто такий Андрій ПавелкоПрезидент Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України). А також колишній депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33 номером), був заступником голови фракції БПП та головою Комітету ВРУ з питань бюджету.



Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів України у Києві у 2018 році названа донька Андрія Павелка фотографувалася з Кубком ЛЧ в автомобілі. Сам трофей возили містами України. Під час такого туру трофей виставили в одному з храмів Дніпра, де Павелко тримає його зі своїм тестем, кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".



У червні 2018 року НАБУ відкрило справу за фактом корупції в ФФУ, президентом якої є Павелко. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.

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