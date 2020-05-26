Провідний легіонер "Карпат" несподівано покинув команду

Футболіст "Карпат" Тім Халл покидає львівську команду. Гравець збірної Люксембургу оголосив, що більше не є футболістом "Карпат".

Халл не відіграв повний сезон за "Карпати"

23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл повідомив в інстаграмі, що покинув "Карпати".

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"У цьому пості я хотів би сказати, що більше не є гравцем львівських "Карпат". Я хочу подякувати моїм тренерам, товаришам по команді, персоналу та уболівальникам за цей сезон. Бажаю вам всього найкращого і удачі в майбутньому", – написав Халл.

Наразі "Карпати" офіційно не підтвердили, що Халл покинув команду. Також не повідомляються причини розірвання контракту.

Угода між сторонами була укладена в серпні 2019 року. Контракт Халла, за даними Transfermarkt, чинний до 30 червня 2021-го.

У поточному сезоні Халл провів за "Карпати" 25 офіційних матчів і забив один м'яч.

Яка ситуація у "Карпатах"