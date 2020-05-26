Провідний легіонер "Карпат" несподівано покинув команду
Футболіст "Карпат" Тім Халл покидає львівську команду. Гравець збірної Люксембургу оголосив, що більше не є футболістом "Карпат".
Халл не відіграв повний сезон за "Карпати"
23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл повідомив в інстаграмі, що покинув "Карпати".
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"У цьому пості я хотів би сказати, що більше не є гравцем львівських "Карпат". Я хочу подякувати моїм тренерам, товаришам по команді, персоналу та уболівальникам за цей сезон. Бажаю вам всього найкращого і удачі в майбутньому", – написав Халл.
Наразі "Карпати" офіційно не підтвердили, що Халл покинув команду. Також не повідомляються причини розірвання контракту.
Угода між сторонами була укладена в серпні 2019 року. Контракт Халла, за даними Transfermarkt, чинний до 30 червня 2021-го.
У поточному сезоні Халл провів за "Карпати" 25 офіційних матчів і забив один м'яч.
Яка ситуація у "Карпатах"
- Після 23 турів чемпіонату України львівський клуб посідає останню сходинку і ризикує вилетіти в першу лігу.
- Окрім того, за інформацією ЗМІ, у "Карпат" фінансові проблеми.
- Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин повідомляв, що клуб не має грошей, щоб перевірити футболістів на коронавірус. Згодом у клубі таки знайшли ресурси.