24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Провідний легіонер "Карпат" несподівано покинув команду

-
Тім Халл
Тім Халл / fckarpaty.com

Футболіст "Карпат" Тім Халл покидає львівську команду. Гравець збірної Люксембургу оголосив, що більше не є футболістом "Карпат".

Халл не відіграв повний сезон за "Карпати"

23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл повідомив в інстаграмі, що покинув "Карпати".

Читайте також Футболіст "Карпат" потрапив у скандал через фото з радянською символікою: реакція клубу

"У цьому пості я хотів би сказати, що більше не є гравцем львівських "Карпат". Я хочу подякувати моїм тренерам, товаришам по команді, персоналу та уболівальникам за цей сезон. Бажаю вам всього найкращого і удачі в майбутньому", – написав Халл.

Наразі "Карпати" офіційно не підтвердили, що Халл покинув команду. Також не повідомляються причини розірвання контракту.

Угода між сторонами була укладена в серпні 2019 року. Контракт Халла, за даними Transfermarkt, чинний до 30 червня 2021-го.

У поточному сезоні Халл провів за "Карпати" 25 офіційних матчів і забив один м'яч.

Яка ситуація у "Карпатах"

  • Після 23 турів чемпіонату України львівський клуб посідає останню сходинку і ризикує вилетіти в першу лігу.
  • Окрім того, за інформацією ЗМІ, у "Карпат" фінансові проблеми.
  • Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин повідомляв, що клуб не має грошей, щоб перевірити футболістів на коронавірус. Згодом у клубі таки знайшли ресурси.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Карпати Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій
сьогодні , 10:46 "Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій
Михайло Гема
Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото
25 травня , 21:18 Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото
Юрій Семенюк
"Шахтар" – "Динамо": названо точну дату матча на НСК "Олімпійський"
25 травня , 20:54 "Шахтар" – "Динамо": названо точну дату матча на НСК "Олімпійський"
Юрій Семенюк