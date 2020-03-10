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ПСЖ – Боруссія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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ПСЖ – Боруссія прогноз букмекерів / Prognozist

У середу, 11 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ та німецькою "Боруссією". Букмекери дали свій прогноз на результат матчу. А також на те, хто з цієї пари вийде у чвертьфінал Ліни чемпіонів.

ПСЖ – Боруссія: анонс

Після першого матчу у парі ПСЖ – "Боруссія" так і не було визначено фаворита пари. Німецький клуб переміг 2:1 завдяки дублю Холанда. На це парижани відповіли ударом Неймара.

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Сам матч в Парижі відбудеться без глядачів. Все через коронавірус. Тож у Франції обмежили всі масові заходи, де планувалося понад тисячу відвідувачів. Оскільки матч Ліги чемпіонів скасовувати не можна, то на нього вирішили не пускати глядачів.

Матч ПСЖ – "Боруссія" відбудеться в середу, 11 березня. Початок матчу о 22:00

Та варто відзначити, що постраждав від коронавірусу не лише матч Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія", але й товариська гра між збірними Франції та України. Вона запланована на 27 березня в Сен-Дені. Цей матч, скоріш за все, відбудеться без глядачів.

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Щодо переможця пари, то букмекери віддають перевагу "Боруссії". Однак вона не значна.

Прогноз PariMatch

1,78 – саме такий коефіцієнт на перемогу ПСЖ. На те, що перемогу у матчі здобуде "Боруссія" – 4,20. Ті ж 4,20 на те, що матч закінчиться внічию.

На прохід у чвертьфінал шанси ПСЖ оцінені у 2,03. На те, що саме клуб з Дортмунда вийде у наступний раунд – 1,84.

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Букмекери очікують, що в цьому матчі глядачі побачать чимало голів. "Тотал матчу більше 2,5" – лише 1,37. На "тотал матчу менше 2,5" – 3,10.

Прогноз Favbet

У них перемога ПСЖ оцінена в 1,81. На перемогу "Боруссії" – 4,15. Нічия – 4,20. 

Щодо проходу у чвертьфінал – 2,01 на ПСЖ та 1,85 на "Боруссію". Однак в парижан більше шансів, якщо питання виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде визначатися за допомогою додаткового часу чи серії пенальті. Так, ставка на те, що ПСЖ пройде в додатковий час – 14,00. На прохід "Боруссії" в додатковий час – 18,00. Якщо ж все дійде до серії пенальті, то прохід ПСЖ – 20,00, а "Боруссії" – 22,00.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Боруссія Д ПСЖ Ліга чемпіонів
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