Гра, у якій Парі Сен-Жермен переміг Ренн, відбулася у Китаї. ПСЖ вдалося виграти суперкубок Франції завдяки неймовірному голу Ді Марії зі штрафного – він пробив над стінкою і закрутив сферу в дев'ятку.

Володар Кубка Ренн за весь матч завдав лише одного удару в площину воріт суперника і він виявився результативним. Адрієн Юну приголомшив фаворитів уже на тринадцятій хвилині.

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Проте ПСЖ зумів відігратись лише на 57 хвилині. Вирішальний гол на 73-й хвилині забив Ді Марія. Пабло Сарабія створив ідеальні умови для Кіліана Мбапе. А перемогу парижанам приніс нев’янучий Анхель ді Марія класним пострілом зі штрафного. У результаті 2:1 – ПСЖ переміг у суперкубку Франції.

Уже через тиждень Парі Сен-Жермен розпочне шлях до захисту титулу Чемпіона Франції.

ПСЖ обіграв Ренн та завоював суперкубок Франції: відео голів

Зазначимо, що Неймар не брав участі у поєдинку, але на командне фото переможців потрапив. Щоправда, перед цим Мбаппе брутально виштовхав його з кадру. Виглядало це дивно.