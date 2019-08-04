ПСЖ обіграв Ренн та завоював суперкубок Франції: відео голів

178 Читать новость на русском
ПСЖ завоював суперкубок Франції
ПСЖ завоював суперкубок Франції / Фото з відкритих джерел

Гра, у якій Парі Сен-Жермен переміг Ренн, відбулася у Китаї. ПСЖ вдалося виграти суперкубок Франції завдяки неймовірному голу Ді Марії зі штрафного – він пробив над стінкою і закрутив сферу в дев'ятку.

Володар Кубка Ренн за весь матч завдав лише одного удару в площину воріт суперника і він виявився результативним. Адрієн Юну приголомшив фаворитів уже на тринадцятій хвилині.

В Україні: "Динамо" розгромило "Львів" у чемпіонаті України: відео

Проте ПСЖ зумів відігратись лише на 57 хвилині. Вирішальний гол на 73-й хвилині забив Ді Марія. Пабло Сарабія створив ідеальні умови для Кіліана Мбапе. А перемогу парижанам приніс нев’янучий Анхель ді Марія класним пострілом зі штрафного. У результаті 2:1 – ПСЖ переміг у суперкубку Франції. 

Уже через тиждень Парі Сен-Жермен розпочне шлях до захисту титулу Чемпіона Франції.

ПСЖ обіграв Ренн та завоював суперкубок Франції: відео голів

Зазначимо, що Неймар не брав участі у поєдинку, але на командне фото переможців потрапив. Щоправда, перед цим Мбаппе брутально виштовхав його з кадру. Виглядало це дивно.

 

blog_ava
Головні новини 3 серпня: важливі кадрові рішення "Слуги народу" та остаточні результати виборів
сьогодні
2922
Теги: Футбол Спорт Новини Франції ПСЖ
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки: відео
3 серпня 18:55 "Маріуполь" неочікувано завдав "Олександрії" другої поспіль поразки: відео
373
Трансфери команд УПЛ: онлайн
2 серпня 13:57 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11309
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1 серпня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6162
ЦСКА Софія – Зоря: став відомий час початку матчу
3 серпня 14:43 ЦСКА Софія – Зоря: став відомий час початку матчу
415
Важко зрозуміти логіку Гвоздика, коли він говорить, що Росія не є агресором, – Стаховський
3 серпня 11:16 Важко зрозуміти логіку Гвоздика, коли він говорить, що Росія не є агресором, – Стаховський
1092
Новини
Більше новин
Залиште відгук