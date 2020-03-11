ПСЖ при порожніх трибунах здолав "Боруссію" та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

11 березня ПСЖ без проблем переміг дортмундську "Боруссію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0.

ПСЖ – Боруссія Дортмунд 2:0 (3:2 за підсумками двох матчів)

Голи: Неймар, 28, Бернат, 45+1

Вилучення: Джан, 89

Дивіться також Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Після перемоги німців у домашньому поєдинку з рахунком 2:1 інтрига в цьому протистоянні зберігалася максимальною. Трохи більше теоретичних шансів мали, звісно ж, "джмелі", тому що матч-відповідь пройде без уболівальників.

1' Wo auch immer Ihr seid: Unterstützt, schreit, feuert an - so werden es die Jungs da unten auch tun! Für EUCH ins Viertelfinale!



Auf geht's, Borussia! #PSGBVB 0:0 pic.twitter.com/1xyRQ4qRAN — Borussia Dortmund (@BVB) March 11, 2020

З часів першої зустрічі обидва колективи провели по три переможні матчі. ПСЖ забив в сумі 13 голів, але не пропускав тільки від "Діжона", який не так давно покинув зону вильоту. Три перемоги "Боруссії" були не такими переконливими, але суперники були досить непоганого рівня: "Фрайбург" (2:1) і "Боруссія М" (1:0) борються за зону єврокубків, і тільки "Вердер" (2:0) міцно застряг у підвалинах Бундесліги.

На 28-й хвилині один на один виходив Кавані з воротарем "Боруссії" – Бюркі ногою зачепив м'яч і врятував дортмундців від вірного пропущеного м'яча.

Але за 3 хвилини ворота дортмундців все ж були розкриті. Ді Марія подав кутовий, а Неймар в чужій штрафній випередив Хакімі і пробив головою в кут воріт Бюркі – 1:0.

Відео голу Неймара

Змінилася гра після голу Неймара. Уже ініціатива була на боці "Боруссії", і забити вони прагнули ще до перерви, але забили тільки господарі поля.

У компенсований до першого тайму час з краю штрафного Тіло Кере зробив простріл, а Хуан Бернат ударом в дотик переправив круглого у дальній кут – 2:0.

Відео голу Берната

"Боруссія" розпочала другий тайм з насідання на чужу штрафну площу. Незважаючи на вигідний для себе рахунок, парижани не вважали за необхідне йти в оборону і грати на утримання своєї переваги, намагаючись постійно пройти оборону дортмундців.

На 73-й хвилині Брант прийняв вдалу передачу у межах штрафного майданчика і пробив, проте м'яч пролетів в кількох сантиметрах від правої стійки.

Наприкінці матчу "джмелі" ще й залишилися у меньшості. На полі розпочалася бійка і Джан отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку.

Таким чином, ПСЖ за підсумками двох матчів здолав "Боруссію" із загальним рахунком 3:2 та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Навіть не допоміг на дортмундцям 19-річний Ерлінг Холанд.

Своїх наступних суперників ПСЖ дізнається 20 березня, коли відбудеться жеребкування.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.