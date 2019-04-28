ПСЖ програв у фіналі Кубка Франції, перемагаючи 2:0: відео

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ПСЖ програв у фіналі Кубка Франції, перемагаючи 2:0: відео

У Франції зіграли фінал Кубка країни. У ньому зустрічалися ПСЖ та "Ренн".

Ренн – ПСЖ 2:2 (пен. 5:4)
Голи: Кімпембе, 40 (авт), Мешер, 66 – Алвес, 13, Неймар, 21
Вилучення: Мбаппе, 118 (ПСЖ)

ПСЖ міг до перемоги у чемпіонаті додати ще один трофей – національний кубок. Протистояв паризькій команді "Ренн".

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Ще до середини першого тайму ПСЖ забив два голи. В обох випадках до них доклався Неймар. У першому випадку він подав з кутового, і Дані Алвес потужним ударом "прошив" увесь штрафний майданчик суперників. Згодом відзначився сам Неймар після пасу ді Марії.

Ще до перерви "Ренн" скоротив відставання. Кімпембе зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу.

У другому таймі "Ренн"забив другий гол. Цього разу м'яч у ворота парижан підрізав Мешер після подачі з кутового.

Виявляти переможця пари командам довелося в екстра-таймі. І там нерви не витримали у Мбаппе. Нападник жорство зіграв проти суперника, за що отримав червону картку. Але до кінця матчу залишалося дві хвилини, тому це мало вплинуло на гру.

На серію пенальті тренер ПСЖ Тухель випустив Нкунку. І саме йому випало стати єдиним гравцем, який не реалізує після матчеві пенальті. Решта гравців свої удари реалізували.

Вже після матчу під час процесу нагородження Неймар посперечався з глядачем на трибунах, вдаривши його у підборіддя. За це бразильцю може загрожувати дискваліфікація.

 

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ
Джерело: 24 канал
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