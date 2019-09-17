ПСЖ – Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ 18-го вересня прийме в першому турі Ліги чемпіонів мадридський "Реал". Букмекери дали прогноз, хто з топ-клубів Європи виявиться переможцем протистояння.

ПСЖ – Реал прогноз

Перед поєдинком обидва клуби зазнали серйозних кадрових втрат. Неймар та Кіліан Мбаппе пропустять гру: перший пропускає поєдинок через дискваліфікацію, а другий – травмований.

У "Реала" також серйозні кадрові проблеми. У лазареті "королівського клубу" перебувають Марко Асенсіо, Лука Модріч та Іско. Дискваліфікацію відбувають Начо та Серхіо Рамос.

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Прогноз Фаворит Спорт

Французький ПСЖ попри втрату ключових футболістів залишається фаворитом протистояння. Перемогу підопічних Томаса Тухеля букмекери оцінили коефіцієнтом 2,23. Шанси "вершкових" здолати французів на виїзді оцінені в 3,10. Нічия у матчі – 3,60.

Обидва клуби надзвичайно результативні, але й мають неабиякі проблеми в оборонці. Коефіцієнт на те, що в Парижі обидва клубу зуміють забити – 1,47. Якщо ж голами відзначаться не дві команди – 2,57.

Прогноз Pari Match

В офіційних матчах ПСЖ та "Реал" зустрічалися чотири рази. Парижанам жодного разу не вдалося здолати мадридців. Вдома ПСЖ одного разу програв 2:1, а інша гра завершилася нічиєю 0:0. Коефіцієнт на те, що "вершкові" знову здолають ПСЖ з результатом 1:2 – 10,5.

Суху нічию в поєдинку експерти оцінили коефіцієнтом 19. У товариському матчі ПСЖ одного разу здолав "Реал" з рахунком 3:1. Коефіцієнт на такий підсумковий рахунок у матчі – 15.

Прогноз 1xbet

За відсутності Мбаппе та Неймара роль лідера ПСЖ в нападі на себе візьме Анхель Ді Марія. Його гол у ворота мадридців фахівці оцінили коефіцієнтом 2,8. Також, на думку букмекерів, хороші шанси відзначитися голом має новачок французів Мауро Ікарді – коефіцієнт 2,2.

Лідером атак гостей експерти 1xbet називають Каріма Бензема. Його гол у матчі з ПСЖ оцінений коефіцієнтом 2,3. Також хороші шанси забити має новачок "Реала" Еден Азар. Його м'яч у матчі оцінений коефіцієнтом 2,8.

Поєдинок ПСЖ – "Реал" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок поєдинку о 22:00. Результат гри та відео голів читайте на сайті Спорт24.