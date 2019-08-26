ПСЖ розгромив "Тулузу" та встановив новий рекорд чемпіонату Франції: відео

Французький ПСЖ мав чимало проблем у першому таймі чемпіонату проти "Тулузи". Однак у другому таймі вдалося забити одразу чотири голи. І встановити новий рекорд.

ПСЖ – Тулуза 4:0

Голи: Чупо-Мотінг, 50, 75, Гонсалвеш, 55 (авт), Маркіньюш, 83

Нереалізований пенальті: Ді Марія, 71 (ПСЖ)

У першому таймі ПСЖ не зміг здолати захист гостей. При цьому Томасу Тухелю довелося провести одразу дві заміни. Ще на 14-й хвилині поле через травму покинув Кавані. Замість нього вийшов Чупо-Мотінг. І в підсумку саме він стане героєм зустрічі. Камерунський нападник оформить дубль, відкривши рахунок у цьому матчі.

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Ще один гол заб'є Гонсалвеш, але у свої ворота. Довершить розгром Маркіньюш.

При цьому рахунок міг бути значно більшим. Арбітр призначив пенальті (при цьому для підтвердження свого рішення передивився відеоповтор). Але Ді Марія не зумів переграти голкіпера, який відбив його удар.

Забиті голи у цьому матчі дозволили ПСЖ встановити новий рекорд чемпіонату Франції. Команда забиває в 41 матчі поспіль.

Однак це навряд чи радує керівництво ПСЖ. Через травми команда втратила Кавані, Мбаппе та Діалло. Про терміни їх повернення на поле поки нічого невідомо.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Тулуза