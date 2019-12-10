П'ятеро українських біатлоністів потрапили до лікарні перед стартом Кубка IBU

3154 Читать новость на русском
Сергій Семенов / Фото із соцмереж

П'ятеро українських біатлоністів – Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех – потрапили до госпіталю через кишкову інфекцію.

Про це розповів тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков, передає UA:Біатлон.

До слова: Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону

У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. Наразі з ними все добре. Все обійшлося більш-менш – без температури. Спортсмени вже навіть провели тренування. 

Як виявилося, з отруєнням до госпіталю потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все-таки були сумнівної якості продукти.

Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні
32783
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:52 Дерев'янченко заробив найбільший гонорар серед українських боксерів у 2019 році
Вісент Луїс 251
сьогодні 16:18 Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 1214
сьогодні 15:22 Українець Пятов став героєм американського мультсеріалу The Champions: відео
Юрій Семенюк 1066
сьогодні 11:12 Українець зіграв підозрілий тенісний матч: програв усі розіграші та причетний до букмекерів
Юрій Семенюк 1067
9 грудня 20:39 Мессі привітав експрезидента "Металіста" з днем народження і надіслав йому подарунок: відео
Юрій Семенюк 4093
Новини
Більше новин
Залиште відгук