П'ятеро українських біатлоністів потрапили до лікарні перед стартом Кубка IBU

П'ятеро українських біатлоністів – Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех – потрапили до госпіталю через кишкову інфекцію.

Про це розповів тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков, передає UA:Біатлон.

До слова: Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону

У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. Наразі з ними все добре. Все обійшлося більш-менш – без температури. Спортсмени вже навіть провели тренування.

Як виявилося, з отруєнням до госпіталю потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все-таки були сумнівної якості продукти.