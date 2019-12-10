П'ятеро українських біатлоністів потрапили до лікарні перед стартом Кубка IBU
П'ятеро українських біатлоністів – Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех – потрапили до госпіталю через кишкову інфекцію.
Про це розповів тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков, передає UA:Біатлон.
До слова: Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубка світу з біатлону
У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. Наразі з ними все добре. Все обійшлося більш-менш – без температури. Спортсмени вже навіть провели тренування.
Як виявилося, з отруєнням до госпіталю потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все-таки були сумнівної якості продукти.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі