Пятов найкращий воротар відбору Євро-2020 та випереджає зіркового Ноєра

Голкіпер збірної України Андрій Пятов є найкращим воротарем у кваліфікації Євро-2020. Андрій найкращий на цей момент за індексом InStat.

У середньому Пятов набирає за матч 321 очко. Найближчі переслідувачі: Лукаш Фабіаньскі (Польща) – 312 очок і Мануель Ноєр (Німеччина) – 307.

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У кваліфікації Євро-2020 Пятов провів 7 матчів, пропустивши тільки 2 голи.



Статистика InStat

У зустрічі з Португалією, яку Україна виграла з рахунком 2:1, Пятов став найкращим гравцем, набравши 380 балів.

Що таке індекс InStat?Це алгоритм, який враховує внесок гравця в успіх команди, значущість дій, рівень суперника і рівень турніру. Для кожної позиції існує свій набір параметрів.