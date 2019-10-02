Пятов розкрив секрет відбитого пенальті в матчі з "Аталантою"

71 Читать новость на русском
Андрій Пятов
Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов в матчі з "Аталантою" на 16-й хвилині відбив 11-метровий після удару Йосип Ілічич.

WhoScored назвав голкіпера "Шахтаря" і збірної України найкращим гравцем матчу з "Аталантою". Від експертів з питань статистики Андрій Пятов отримав 8.4 бали.

Дивіться також: "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео

Після матчу Андрій поділився секретом відбитого пенальті у цьому матчі.

Ні, мені Тоні (Антоніо Феррейра, тренер воротарів "Шахтаря", – ред.) підказав, куди стрибати. Сказав, що якщо в наші ворота поставлять пенальті, бити буде швидше за все Ілічич, він останнім часом – штатний пенальтист "Аталанти", і в збірній теж б'є. І майже завжди – в лівий від воротаря кут,
– відповів Пятов журналісту "Сегодня".

Для 35-річного голкіпера це вже 5-й відбитий пенальті в основний час матчів Ліги чемпіонів. Жоден голкіпер не досяг такого показника з моменту дебюту Пятова у ЛЧ (сезон-2006/07).

У 2011-му році Андрію вдалося парирувати пенальті в матчі з "Ромою", в 2014-му – з "Порту", в 2015-му – з "Мальме", в 2017-му – "Манчестер Сіті". Всього в Лізі чемпіонів Пятов провів 78 матчів, в яких пропустив 108 голів.

Пенальті у матчі "Аталанта" – "Шахтар": дивіться відео

 

blog_ava
День вчителя 2019: дата та традиції святкування
сьогодні
11486
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Футбол Шахтар ФК Аталанта
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
1
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
сьогодні 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
875
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2080
Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
1 жовтня 19:40 Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
Михайло Гема 970
Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
1 жовтня 15:40 Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
2728
Новини
Більше новин
Залиште відгук