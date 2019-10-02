Пятов розкрив секрет відбитого пенальті в матчі з "Аталантою"

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов в матчі з "Аталантою" на 16-й хвилині відбив 11-метровий після удару Йосип Ілічич.

WhoScored назвав голкіпера "Шахтаря" і збірної України найкращим гравцем матчу з "Аталантою". Від експертів з питань статистики Андрій Пятов отримав 8.4 бали.

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Після матчу Андрій поділився секретом відбитого пенальті у цьому матчі.

Ні, мені Тоні (Антоніо Феррейра, тренер воротарів "Шахтаря", – ред.) підказав, куди стрибати. Сказав, що якщо в наші ворота поставлять пенальті, бити буде швидше за все Ілічич, він останнім часом – штатний пенальтист "Аталанти", і в збірній теж б'є. І майже завжди – в лівий від воротаря кут,

– відповів Пятов журналісту "Сегодня".

Для 35-річного голкіпера це вже 5-й відбитий пенальті в основний час матчів Ліги чемпіонів. Жоден голкіпер не досяг такого показника з моменту дебюту Пятова у ЛЧ (сезон-2006/07).

У 2011-му році Андрію вдалося парирувати пенальті в матчі з "Ромою", в 2014-му – з "Порту", в 2015-му – з "Мальме", в 2017-му – "Манчестер Сіті". Всього в Лізі чемпіонів Пятов провів 78 матчів, в яких пропустив 108 голів.

Пенальті у матчі "Аталанта" – "Шахтар": дивіться відео