Пятов став найкращим воротарем другого туру Ліги чемпіонів

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Андрій Пятов
Андрій Пятов / shakhtar.com

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов став найкращим голкіпером другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матчі другого туру відбувалися 1-2 жовтня.

За версією порталу Whoscored.com, Пятов отримав оцінку 8,4. Це найвища оцінка серед воротарів усіх команд. Відтак Андрій потрапив до символічної збірної другого туру Ліги чемпіонів.

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Голкіпер "гірників" у матчі проти "Аталанти" відбив пенальті на початку зустрічі. Для 35-річного голкіпера це вже 5-й відбитий пенальті в основний час матчів Ліги чемпіонів. Більше відбивав пенальті у Лізі чемпіонів тільки іспанець Ікер Касільяс – 7.

Також до 11 найкращих увійшли: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Неманья Мілунович ("Црвена Звезда"), Карлос Куеста ("Генк"), Ренан Лоді ("Атлетіко"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Марко Марін ("Црвена Звезда"), Томас Партей ("Атлетіко"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Артем Дзюба ("Зеніт"), Роберт Левандовський ("Баварія").

Третій тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22-23 жовтня. Донецький "Шахтар" у Харкові зіграє проти "Динамо" Загреб.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Ліга чемпіонів
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