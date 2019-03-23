П'ятов визнаний найкращим гравцем матчу Португалія – Україна за даними InStat

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов отримав найвищу оцінку від InStat за матч кваліфікації Євро-2020 Португалія – Україна.

Воротар отримав від статистичного порталу InStat 363 бали, що є найкращою оцінкою серед усіх гравців, які виходили на поле у матчі Португалія – Україна, повідомляє "Команда №1".

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П'ятов відбив 8 ударів, 7 з яких були нанесені з меж штрафного майданчика, 5 раз він зіграв на виході і зробив 45 передач з точністю 84%. Збірна Португалії провела 41 флангову атаку і виконала 19 стандартних положень.

Підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

Наступний матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє теж на виїзді проти Люксембурга у понеділок, 25 березня.

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