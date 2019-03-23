П'ятов визнаний найкращим гравцем матчу Португалія – Україна за даними InStat

26 Читать новость на русском
Андрій П'ятов
Андрій П'ятов / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов отримав найвищу оцінку від InStat за матч кваліфікації Євро-2020 Португалія – Україна.

Воротар отримав від статистичного порталу InStat 363 бали, що є найкращою оцінкою серед усіх гравців, які виходили на поле у матчі Португалія – Україна, повідомляє "Команда №1".

Читайте також: Ми сильно розлютили Роналду, – Тарас Степаненко

П'ятов відбив 8 ударів, 7 з яких були нанесені з меж штрафного майданчика, 5 раз він зіграв на виході і зробив 45 передач з точністю 84%. Збірна Португалії провела 41 флангову атаку і виконала 19 стандартних положень.

Підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

Наступний матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє теж на виїзді проти Люксембурга у понеділок, 25 березня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Пропаганда Кремля заговорила про новий Донбас в Україні: цього разу він буде на заході
сьогодні
4053
Теги: Новини Спорту Португалія Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
650
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
448
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 354
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
21 березня 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
1119
Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
21 березня 14:16 Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
1701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук