Рафаель Надаль переміг на US Open, обігравши у фіналі росіянина: відео

Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв свій 19-й турнір Grand Slam. Він обіграв у фіналі US Open росіянина Данила Медвєдєва.

Фінальний матч тривав майже п'ять годин (4 години та 54 хвилини – найбільш тривалий матч на турнірі в цьому році). Тенісисти зіграли усі п'ять сетів. У першому з них Медвєдєв навіть був попереду у рахунку, але Надаль одразу здійснив зворотний брейк, а у дванадцятому геймі виграв подачу суперника. Також Рафі вистарчило одного брейка у другому сеті, щоб повести 2:0 у матчі.

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Та довести матч до перемоги у третьому сеті не вдалося. Тут повторилася історія з першого сету, тільки у зворотному напрямку – Медвєдєв відіграв брейк у суперника, після чого виграв у дванадцятому геймі.

У четвертому сеті Надаль двічі не зумів реалізувати брейк-пойнт, натомість росіянин це зробив у десятому геймі і зрівняв рахунок за сетами.

Відтак у п'ятому сеті між тенісистами точилася запекла боротьба. Та після рахунку 2:1 на користь Медвєдєва, іспанець виграв чотири гейми поспіль. Росіянин відіграв одну подачу суперника, взяв свою, був близький до того, щоб реалізувати ще один брейк та зрівняти рахунок у сеті. Але Надаль таки дотиснув суперника, вигравши як і матч, так і US Open.

Відеоогляд найкращих моментів матчу Надаль – Медвєдєв

Тепер в колекції Надаля 4 титули на US Open (2010, 2013, 2017, 2019). 33-річний тенісист тепер має в своєму активі 19 титулів на турнірах Grand Slam (1 – Autralian Open, 12 – Ролан Гаррос, 2 – Вімблдон, 4 – US Open). І це другий показник в чоловічому тенісі після Роджера Федерера, у якого 20 титулів.

Відео церемонії нагородження переможця US Open

У поточному сезоні ця перемога стала для Надаля вже четвертою: раніше Рафа став переможцем турнірів серії Masters в Римі та Монреалі, а також Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). В цьому році друга ракетка світу дійшов до фіналу на 3 з 4 турнірах Grand Slam (на Вімблдоні – лише до півфіналу).