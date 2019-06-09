Рафаель Надаль виграв 12-й Ролан Гаррос у кар'єрі

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Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / twitter.com/rolandgarros

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв 12-й в кар'єрі Відкритий чемпіонат Франції Ролан Гаррос. Іспанець оновив свій рекорд на змаганнях у Парижі.

Домінік Тім – Рафаель Надаль 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

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У 2018 році австрієць Тім на Надаль зустрічалися у фіналі Ролан Гаррос. Тоді легку перемогу здобув Надаль. У порівнянні з минулим фіналом Тіму вдалося виграти сет.

У середині першої партії тенісисти обмінялися перемогами на подачах одне одного. Проте саме Надалю вдалося зробити на один брейк більше й записати сет у свій актив. У другій партії все йшло до тай-брейку, проте Домінік несподівано взяв сет на подачі Надаля.

Це неабияк розізлило рекордсмена Ролан Гаррос. У наступних двох сетах Надаль розтрощив австрійця з рахунком 6:1 й виграв 12-й у кар'єрі Ролан Гаррос.

Для Надаля це 18-й титул на турнірах Великого Шолома. Наразі його випереджає тільки легендарний швейцарець Роджер Федерер, в якого таких титулів 20.

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Теги: Спорт Теніс Ролан Гаррос Новини Спорту
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