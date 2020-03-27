Рафаель Надаль закликав спортсменів допомагати людям у боротьбі із пандемією
Пандемія коронавірусу швидко поширюється світом, а тенісисти, як і усі спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із вірусом. Відомий тенісист Рафаель Надаль закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.
Друга ракетка світу запустив ініціативу разом із зіркою НБА, своїм земляком Пау Газолем.
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Ми, спортсмени, несемо відповідальність, тому що ви нас підтримуєте, і зараз той самий момент, коли ми не можемо вас підвести. Ми з Пау Газолем запускаємо ініціативу, яка повинна об'єднати всіх спортсменів і допомогти Червоному хресту. Мета цілком зрозуміла – зібрати 11 мільйонів євро для допомоги постраждалим. Ми віримо, що всі спортсмени візьмуть участь. Ми з Пау вже зробили свій внесок. Це буде нашою головною перемогою,
– заявив Надаль.
Надаля вже підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти Давід Феррер та Гарбінє Мугуруса, а також відомий воротар Ікер Касільяс.
Звичайно ж, я приєднуюся! Зробімо це разом,
– підтримала тенісистка.
Друзі! Я пожертвую ракетку з автографом благодійному фонду, щоб допомогти нужденним у важкий час. Ви можете зробити пожертвування і отримати шанс виграти ракетку. Всі гроші підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом, 25 доларів можуть змінити світ,
– написала Бьянка.
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