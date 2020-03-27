24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Рафаель Надаль закликав спортсменів допомагати людям у боротьбі із пандемією

- Читать новость на русском
Рафаель Надаль / twitter.com/rafaelnadal

Пандемія коронавірусу швидко поширюється світом, а тенісисти, як і усі спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із вірусом. Відомий тенісист Рафаель Надаль закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

 Друга ракетка світу запустив ініціативу разом із зіркою НБА, своїм земляком Пау Газолем.

Варто прочитати Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

Ми, спортсмени, несемо відповідальність, тому що ви нас підтримуєте, і зараз той самий момент, коли ми не можемо вас підвести. Ми з Пау Газолем запускаємо ініціативу, яка повинна об'єднати всіх спортсменів і допомогти Червоному хресту. Мета цілком зрозуміла – зібрати 11 мільйонів євро для допомоги постраждалим. Ми віримо, що всі спортсмени візьмуть участь. Ми з Пау вже зробили свій внесок. Це буде нашою головною перемогою,
– заявив Надаль.

Надаля вже підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти Давід Феррер та Гарбінє Мугуруса, а також відомий воротар Ікер Касільяс.

Звичайно ж, я приєднуюся! Зробімо це разом,
– підтримала тенісистка.

 
Однією із перших серед спортсменів, хто відгукнувся допомогти людям у боротьбі із коронавірусом стала друга ракетка світу Сімона Халеп, яка  пожертвувала кошти на придбання медичного обладнання в двох містах Румунії.
 
Переможниця US Open-2019 канадська тенісистка Бьянка Андреєску в своєму інстаграмі написала, як буде боротися з поширенням пандемії коронавірусу.

Друзі! Я пожертвую ракетку з автографом благодійному фонду, щоб допомогти нужденним у важкий час. Ви можете зробити пожертвування і отримати шанс виграти ракетку. Всі гроші підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом, 25 доларів можуть змінити світ,
– написала Бьянка.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Здоров'я Коронавірус Covid-19 Теніс
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 07:24 Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
Медицина 164069
сьогодні , 12:12 Колишня зірка "Шахтаря" потрапив в скандал під час карантину: все через сексуальне фото дівчини
Футбол 1024
сьогодні , 04:00 МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов
Новини України 31781
сьогодні , 10:47 Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео
Інші види спорту 539
сьогодні , 14:30 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 409613
сьогодні , 14:15 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
Статті 12542
сьогодні , 08:41 Воротар "Шахтаря" П'ятов став амбасадором спортивного банку
Футбол 422
сьогодні , 07:20 Футболіст "Шахтаря" в "Ромі", спаринг братів Клички та інші новини спорту 26 березня
Інші види спорту 1757
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:50 Що робить біатлон таким красивим: яскраве відео
Софія Кулай
26 березня 15:26 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
сьогодні 13:00 Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки
Софія Кулай
сьогодні 10:47 Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук