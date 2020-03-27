Рафаель Надаль закликав спортсменів допомагати людям у боротьбі із пандемією

Пандемія коронавірусу швидко поширюється світом, а тенісисти, як і усі спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із вірусом. Відомий тенісист Рафаель Надаль закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

Друга ракетка світу запустив ініціативу разом із зіркою НБА, своїм земляком Пау Газолем.

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Ми, спортсмени, несемо відповідальність, тому що ви нас підтримуєте, і зараз той самий момент, коли ми не можемо вас підвести. Ми з Пау Газолем запускаємо ініціативу, яка повинна об'єднати всіх спортсменів і допомогти Червоному хресту. Мета цілком зрозуміла – зібрати 11 мільйонів євро для допомоги постраждалим. Ми віримо, що всі спортсмени візьмуть участь. Ми з Пау вже зробили свій внесок. Це буде нашою головною перемогою,

– заявив Надаль.

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria.



Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes?



https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos pic.twitter.com/pWYIfPfj0U — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2020

Надаля вже підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти Давід Феррер та Гарбінє Мугуруса, а також відомий воротар Ікер Касільяс.

Звичайно ж, я приєднуюся! Зробімо це разом,

– підтримала тенісистка.

Однією із перших серед спортсменів, хто відгукнувся допомогти людям у боротьбі із коронавірусом стала друга ракетка світу Сімона Халеп, яка пожертвувала кошти на придбання медичного обладнання в двох містах Румунії.

Переможниця US Open-2019 канадська тенісистка Бьянка Андреєску в своєму інстаграмі написала, як буде боротися з поширенням пандемії коронавірусу.

Друзі! Я пожертвую ракетку з автографом благодійному фонду, щоб допомогти нужденним у важкий час. Ви можете зробити пожертвування і отримати шанс виграти ракетку. Всі гроші підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом, 25 доларів можуть змінити світ,

– написала Бьянка.

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