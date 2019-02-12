Ракіцький вийде в старті "Зеніту" на матч Ліги Європи

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Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький

Український оборонець Ярослав Ракіцький дебютує за російський "Зеніт" у рамках Ліги Європи.

Українець вийде в стартовому складі 1/16 фіналу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

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Ярослав гратиме на звичній для себе позиції – лівого центрального оборонця.

 

 

Зазначимо, що поєдинок проти "Фенербахче" стане першим офіційним для Ярослава у футболці російського клубу.

Матч 1/16 Ліги Європи між "Фенербахче" та "Зенітом" розпочнеться – о 19:55.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

  • Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
  • Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.
  • Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
  • Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
  • Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
  • Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
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