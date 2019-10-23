Ракіцький гарматним ударом забив за "Зеніт" у Лізі чемпіонів: відео

Українець Ярослав Ракіцький відзначився черговим голом за російський "Зеніт". Оборонець відзначився голом у Лізі чемпіонів у матчі проти німецького "Лейпцига".

На 25 хвилині матчу в Німеччині росіяни розгорнули атаку. Оборонці "Лейпцига" вибили м'яч з власного штрафного, після чого той потрапив до Ярослава.

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Український ексоборонець "Шахтаря" відразу прийняв рішення пробити. Воротар німців "гармату" українця відбити не зміг. Тим самим Ракіцький вивів "Зеніт" вперед.

Це вже четвертий гол Ракіцького за "Зеніт". Також це дебютний для українця гол за росіян у Лізі чемпіонів.

Відео голу Ракіцького

Що відомо про перехід Ракіцького у "Зеніт"? Ярослав перейшов у "Зеніт" 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за оборонця 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".