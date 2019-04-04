Ралі-рейд "Дакар" переїде в інший кінець світу з 2020 року

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Ралі-рейд "Дакар" перенесли в Саудівську Аравію
Ралі-рейд "Дакар" перенесли в Саудівську Аравію / Motor1.com

Ралі-рейд «Дакар» з 2020 року переїжджає на Середній Схід. В цьому році перегони стартують у Саудівській Аравії.

Організатор "Дакара" ASO підписав п'ятирічну угоду із Саудівською Аравією. Однак поки офіційно про це ще не повідомлено, пише Motorsport.com. Тож деталей перегонів поки немає.

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Саудівська Аравія не має ландшафту для "Дакара", лише 1,4 мільйона квадратних кілометрів Аравійської пустелі з гірським масивом Асір, де температура коливається від -2 до +30 градусів за Цельсієм у січні. Тож є ймовірність, що перегони згодом відбуватимуться в декількох країнах. Це підтвердив і цьогорічний переможець "Дакара" Насер Аль-Аттія.

"Цей план передбачає у 2020 році 100% гонки в Саудівській Аравії, а потім спробуємо поїхати в інші країни, такі як Оман, Йорданія або Єгипет", – заявив Насер Аль-Аттія.

Також занепокоєння викликає, як Саудівська Аравія зможе впоратися із прибуттям сотень іноземців, яким тільки почали видавати туристичні візи наприкінці 2018 року, а також жінок-гонщиць, членів команди, організаторів та журналістів.

Організатор "Дакара" ASO проводив найвідоміший у світі ралі-рейд у Південній Америці з 2009 року. Перегони перенесли туди через терористичні загрози у Мавританії, що призвело до скасування гонки 2008 року – останньої в Африці. У 2019 році Дакар був першим, що повністю відбувся в межах однієї країни – Перу. Це сталося після того, як південноамериканські сусіди Чилі, Еквадор і Болівія не змогли знайти згоду з АСО.

blog_ava
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Теги: Спорт Перегони Саудівська Аравія Ралі
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