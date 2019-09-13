РБ Лейпциг – Баварія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини

У суботу, 14 вересня, відбудеться один з топ-матчів чемпіонату Німеччини – в гості до "РБ Лейпциг" завітає "Баварія". Букмекери оцінили шанси на перемогу у цьому матчі кожної з команд.

РБ Лейпциг – Баварія: прогноз

Попри те, що матч відбудеться у Лейпцигу, а команда виграла усі три попередні матчі та йде на першому місці в Бундеслізі, саме гості є фаворитами цього протистояння. Шанси "Баварії" перемогти вдвічі вищі, аніж у "РБ Лейпцига".

Матч "РБ Лейпциг" – "Баварія" відбудеться у суботу, 14 вересня. Початок матчу – о 19:30. Відео голів – на сайті Спорт24.

Прогноз Favorit

Вони оцінили шанси "РБ Лейпциг" перемогти коефіцієнтом 4,05. Перемога "Баварії" – 1,87. Нічия у матчі – 3,70.

Більше шансів забити у цьому матчі нападника мюнхенської команди – коефіцієнт 1,50 на те, що Роберт Левандовскі відзначиться у цьому матчі. Гол Тімо Вернера – 1,95.

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Прогноз 1xbet

Тут дещо нижчі коефіцієнти на господарів, і дещо вищі – на гостей. Так, перемога "РБ Лейпциг" отримала коефіцієнт 3,9. Те, що "Баварія" переможе – 1,93. Нічия – 4,04.

Букмекери очікують чимало голів у матчі. Ставка "тотал матчу більше 3,0" – 1,75. Натомість "тотал матчу менше 3,0" – 2,08. При цьому голи прогнозують у ворота обидвох команд. Ставка на "обидві заб'ють" – 1,47. На те, що цього не станеться – 2,86.

Прогноз PariMatch

Тут найнижчий коефіцієнт на перемогу "РБ Лейпциг" – 3,75. Перемога "Баварії" – 1,90. Нічия – 4,10.

На те, що голи будуть забиті в обох таймах – 1,47. На те, що така подія не станеться – 2,70. При цьому гол у другому таймі більш ймовірний, аніж у першому – коефіцієнт 1,25 на гол за перші 45 хвилин проти 1,14 на гол після перерви.