"Лейпциг" розгромив "Тоттенхем" і вперше зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

"Лейпциг" переміг "Тоттенхем" і в другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Німецький клуб у домашній грі не залишився шансів англійцям та вперше пройшов до чвертьфіналу турніру.

РБ Лейпциг – Тоттенхем 3:0

Голи: Забітцер, 10, 21, Форсберг, 87

Перша гра між командами відбулася у Лондоні 19 лютого. Німецький клуб переважав англійців та здобув логічну перемогу з мінімальним рахунком.

Єдиний гол у матчі з пенальті забив Тімо Вернер. У матчі-відповіді "шпорам" як мінімум потрібно було забивати один гол, щоб зрівняти рахунок у протистоянні.

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Бенефіс Забітцера

Вже на старті матчу справи "Тоттенхема" стали кепськими, а все тому, що "Лейпциг" відкрив рахунок. Під час рядової атаки Вернер завдав удар по воротах "шпор", який заблокували.

Після цього м'яч знову опинився у Вернера, який покинув штрафну зону гостей і знайшов пасом Забітцера. Хавбек збірної Австрії в один дотик завдав дальнього удару в нижній кут і Льоріс нічим не зміг зарадити.

На 19-й хвилині "бики" подвоїли перевагу. Вернер вбіг у штрафний та замкнув простріл Анхеліно. Та арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Вернера.

Та дуже швидко рахунок таки став 2:0. Через дві хвилини після скасованого голу Забітцер оформив дубль.

Ор'є невдало переправ верхову передачу, віддавши на хід Анхеліно. Оборонець прострілив у штрафний на Забітцера, який головою знову пробив точно в кут.



Забітцер святкує гол у ворота "Тоттенхема" / Фото twitter.com/ChampionsLeague

На 28 хвилині три гравці "Лейпцига" вибігли в контратаку. М'яч був у Вернера, який увійшов у штрафний і пробив у лівий нижній від Льоріса кут. Чемпіон світу парирував удар німецького нападника.

Через три хвилини Тімо знову був на ударній позиції. Нападник без спротиву добрався до штрафного гостей та завдав дальнього удару. Цього разу м'яч пролетів значно вище воріт.

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Перша загроза біля воріт "Лейпцига" виникла на 41 хвилині. Ло Чельсо пройшов двох захисників і пробив у дальній кут. Гулачі парирував м'яч який летів у правий нижній від нього кут, а на добиванні жодного з гравців лондонців не виявилося.

На 45 хвилині рахунок ледь не став 3:0. Після того, як "бики" вийшли в контратаку, Вернер виконав "черпак" на Мукіеле, який невдало пробив боковими ножицями. Ерік Даєр спробував вибити м'яч, але влучив у Шика. Після цього м'яч покотився у кут воріт Льоріса, але голкіпер не дозволив статися курйозному голу.

Беззубий "Тоттенхем"

На початку другого тайму "Лейпциг" втратив Мукіеле. В ігровому епізоді футболіст отримав м'ячем по обличчю. На полі швидко з'явилися медики, які надали французу допомогу. Та продовжити матч Норді не зміг. Замість нього на поле вийшов Адамс.

Старт другої половини гри не відрізнявся високою швидкістю чи великою кількістю гострих моментів. "Лейпциг" цілком влаштовував рахунок, а гості з Лондона, схоже, не мали що запропонувати супернику.

Аж на 74 хвилині "Тоттенхем" створив перший гострий момент у другому таймі. Моура з лівого флангу прострілив у центр штрафного на Аллі. Хавбек пробив у дотик точно в руки Гулачі.

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На 87 хвилині рахунок став розгромним. Рідкісна у другому таймі позиційна атака господарів завершилася грубими помилками оборонців "Тоттенхема". Форсбер, який тільки вийшов на поле, чи не першим дотиком з меж штрафного заколотив м'яч у сітку.

Як для чинного фіналіста Ліги чемпіонів, "Тоттенхем" надто рано склав зброю. Чому "шпори" нічого не змогли протиставити амбітним німцям? Чому не проявили характер, емоції та волю до перемоги? Невже все так погано з мікрокліматом?

Неприємні 3:0 у Німеччині та 4:0 за сумою двох матчів – "Лейпциг" крокує далі.

Для "биків" це дебютний вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Свого наступного суперника німці дізнаються 20 березня, коли відбудеться жеребкування.

РБ Лейпциг – Тоттенхем відеоогляд першого тайму

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