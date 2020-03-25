Реакція українських спортсменів на перенесення Олімпіади-2020
Ігри в Токіо вимушено перенесені через пандемію коронавірусу на 2021 рік. Реакції українських спортсменів довго чекати не довелось.
Своїми реакціями спортсмени поділились у своїй соцмережах. Однією із перших на перенесення Олімпіади у Токіо відреагувала олімпійська чемпіонка із фехтування Ольга Харлан.
До теми Верняєв та Беленюк прокоментували перенесення Олімпіади-2020
Наша мрія відкладена на один рік, але, принаймні, зовсім не скасована (знайдемо тут щось позитивне). Ми точно будемо сильнішими і терплячішими! Головне, що всі ми повинні дбати про себе та свої сім’ї,
– прокоментувала Харлан.
Дуже коротко, але фото, яке виставила спортсменка говорить саме за себе, які зараз емоції в успішної легкоатлетки Марини Бех-Романчук.
Токіо 2021 року. Без коментарів,
– написала легкоатлетка.
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Каратистка Анжеліка Терлюга, яка першою отримала історичну олімпійську ліцензію із карате не стала приховувати, що засмучена, про що написала у своєму інстаграмі.
Ви ніколи не знаєте, що може принести для вас новий день. Я була найщасливішою дівчиною в світі, тому що офіційно отримала ліцензію. Сьогодні я побачила темну хмару. Олімпійські ігри перенесли на 2021 рік. Зараз я не бачу виходу, але намагаюся залишатися сильною і ніколи не здаватися. Це мій єдиний коментар щодо ситуації,
– поділилась емоціями Терлюга.
Декілька днів тому львівський каратист Станіслав Горуна отримав ліцензію на Олімпіаду у Токіо. Спортсмен поділився своєю думкою із вболівальниками.
Олімпійські ігри перенесено. Ми йшли до них 17 років, почекаємо ще один рік! Всім здоров'я!,
– написав Станіслав.
Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року.
Що відомо про перенесення Олімпіади?24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику МОК Томасу Баху перенести Ігри у Токіо на 2021 рік. У МОК погодилися перенести Ігри. Рішенню передували тривалі перемовини, під час яких деякі країни оголосили, що не відправлятимуть спортсменів на Олімпіаду.
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